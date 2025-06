Koncert Billie Eilish w Krakowie. Organizator przypomina, kto nie będzie mógł wejść na Tauron Arenę

Billie Eilish w ramach trasy "Hit Me Hard and Soft" da w Polsce dwa koncerty. Posiadacze biletów będą mogli obejrzeć show jednej z największych gwiazd pop już 3 i 4 czerwca na krakowskiej Touron Arenie. Organizatorzy przygotowali niezbędnik koncertowy przed wydarzeniem. Kto nie będzie mógł wejść na halę? Jak przygotować się do koncertu? Oto szczegóły.