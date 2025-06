Jakie są najlepsze piosenki Billie Eilish? Spytaliśmy AI Fot. Kadr z teledysku "Birds of a Feather"

Najlepsze piosenki Billie Eilish według... AI

– To oczywiście kwestia gustu, ale jeśli miałbym wskazać jedną piosenkę Billie Eilish, która najlepiej pokazuje jej talent, unikalny styl i emocjonalną głębię, to byłaby to "when the party’s over" – odpowiedział ChatGPT.

– Arcydzieło minimalizmu i emocjonalnej szczerości. Billie w najczystszej formie – krucha, ale silna. To utwór, który słucha się sercem, nie tylko uszami. Pokazuje niezwykłą kontrolę wokalu Billie – delikatność, napięcie, ciszę, a tekst jest osobisty i uniwersalny zarazem – o rozstaniu, granicach, samotności – ocenił drugi singiel z debiutanckiego albumu Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" z 2019 roku.

Sztuczna inteligencja wymieniła też cztery inne piosenki Billie Eilish, które jej zdaniem są najlepsze w dotychczasowej karierze 23-letniej amerykańskiej artystki. To:

Happier Than Ever – "bo rozwija się jak emocjonalna bomba, od łagodnej ballady do gniewnej erupcji. Vibe nocnej jazdy samochodem z oknami w dół", bad guy – "przełomowy hit, który zrobił z niej globalną gwiazdę. Zadziorny, przewrotny i doskonale wyprodukowany. Pokazał, że pop nie musi być przewidywalny", Birds of a Feather – "nowy klasyk. Subtelna, miłosna, z pięknym tekstem i miękką melancholią. To piosenka, która może stać się tym utworem całego pokolenia zakochanych (i złamanych)", everything i wanted – "melancholijna, osobista, z pięknym przesłaniem o relacji z bratem i ciężarze sławy".

Billie Eilish w Krakowie da aż dwa koncerty

Jak pisaliśmy w naTemat, z tej okazji Billie przygotowała dla swoich fanów niespodziankę. W tramwaju jadącym pod TAURON Arenę można usłyszeć… jej głos. Artystka nagrała specjalną, rozszerzoną zapowiedź przystanku i – choć dotyczy to tylko jednej stacji – pasażerowie są zachwyceni.