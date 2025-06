Przypomnijmy: serial " 1670 ", czyli polski serial wzorowany na formacie "The Office", którego fabuła dzieje się w XVII wieku, zadebiutował na Netfliksie pod koniec 2023 roku i z miejsca stał się fenomenem. Widzowie polubili szlachtę i chłopów z Adamczychy, a niektóre cytaty są już kultowe i weszły do polskiego języka potocznego.

Sikorski na festiwalu w Opolu

Wydarzenie rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 15 czerwca. W sobotni wieczór odbędzie się koncert pt. "Zróbmy więc prywatkę", na którym wystąpią: Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato, Maciej Miecznikowski.

To właśnie wtedy Sikorski ma przywitać widzów i zgromadzoną publiczność.

Dodajmy, że tego dnia w opolskim amfiteatrze powrócą największe przeboje lat 80. – To będą przeboje, przy których bawi się do dziś kilka pokoleń Polaków. Z jednej strony chcemy uświetnić pamięć Ryszarda Poznakowskiego, który z festiwalem w Opolu był niesamowicie związany. To także czas na jubileusze: w tym roku mija 45 lat od wygrania KFPP przez Izabelę Trojanowską piosenkami "Tyle samo prawd i ile kłamstw" i "Wszystko, czego dziś chcę". Iza wykona te utwory w towarzystwie muzyków z Budki Suflera. Finałem koncertu będzie odśpiewanie utworów Felicjana Andrzejczaka – zdradził szczegóły koncertu Marek Sierocki, jeden z organizatorów.