"Długa noc" ("The Night Of") to mroczna i hipnotyzująca opowieść o młodym Amerykaninie pakistańskiego pochodzenia, który po nocy spędzonej z nieznajomą budzi się oskarżony o jej morderstwo. Serial rozpoczyna się jak klasyczny dramat sądowy, ale bardzo szybko wciąga w znacznie głębszą i bardziej niepokojącą historię o winie, uprzedzeniach i bezsilności jednostki wobec systemu.

"Długa noc" to świetny serial kryminalny, który trzeba nadrobić

Główne role grają Riz Ahmed ("Sound of Metal", "Venom") i John Turturro ("Barton Fink", hit Apple "Rozdzielenie" ) – i obaj są tu znakomici. Nominowany do Oscara Ahmed jako zagubiony Naz i nagrodzony Złotą Palmą Turturro jako jego ekscentryczny, zmęczony życiem adwokat tworzą jeden z najbardziej przejmujących duetów ostatnich lat.

Ten świetny miniserial kryminalny z 2016, którego autorami są Richard Price ("The Wire", "Outsider") i Steven Zaillian (laureat Oscara za scenariusz do "Listy Schindlera"), nie tylko trzyma w napięciu, ale i zaskakuje – psychologiczną głębią, społecznym komentarzem i dusznym klimatem. Nie ma tu łatwych odpowiedzi, są za to emocje, które zostają z widzem na długo po seansie. Momentami "Długa noc" jest naprawdę wstrząsająca i naprawdę nie jest to łatwy seans.