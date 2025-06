Jessie J, czyli Jessica Ellen Cornish, to brytyjska wokalistka i autorka piosenek. Pochodzi z Londynu. W swojej wieloletniej karierze wypromowała takie hity jak: "Price Tag", "Do It Like a Dude" czy "Nobody’s Perfect", "Sweet Talker" czy "Bang Bang". Artystka aktywnie prowadzi też swój profil na Instagramie. Tam ostatnio pojawiło się krótkie wideo, w którym piosenkarka przekazała przykrą wiadomość.