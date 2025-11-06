Ziobro już dawno powiedział, jak traktować takich jak Ziobro. Zobaczcie nagrania Fot. Zrzut ekranu/X/patrykmichalski

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jego prawnik przekonuje, że to reakcja Budapesztu na "łamanie praw i wolności" w Polsce. Tymczasem w sieci kolejny raz przypominane są dawne wypowiedzi posła PiS, które dziś brzmią wyjątkowo ironicznie.

REKLAMA

Informację o przyznaniu Zbigniewowi Ziobrze ochrony podał jego obrońca Bartosz Lewandowski na X. Z komunikatu wynika, że były szef resortu sprawiedliwości ma na Węgrzech status uchodźcy politycznego, a węgierskie władze mają go chronić przed konsekwencjami spraw, które toczą się przeciwko niemu w Polsce.

W swoim wpisie z kolei Ziobro zaczął od oskarżeń o najwyższym kalibrze. Twierdzi, że Prokuratura Krajowa została "kryminalnie przejęta" przez obóz Donalda Tuska, a on sam rzekomo wybrał "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem". Ustawia się w roli prześladowanego obrońcy zasad, podkreślając, że stał się celem "osobistej zemsty" obecnej władzy, bo jako Prokurator Generalny miał uruchamiać śledztwa w sprawach korupcji i nadużyć swoich przeciwników.

Zbigniew Ziobro już dawno wyjaśnił sam siebie

Były minister sprawiedliwości i poseł PiS jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według prokuratury miał przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, poświadczać nieprawdę w dokumentach. Miał też "założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą".

REKLAMA

Michał Marszał przypomniał w mediach społecznościowych archiwalną wypowiedź Ziobry sprzed lat, w której – jak zauważył – "Zbigniew Ziobro jest bezwzględny wobec Zbigniewa Ziobro".

"Niestety politycy są takimi samymi obywatelami ludźmi i nie powinni być traktowani tylko dlatego, że mają immunitet, na zasadzie przywileju (...) Prawo wobec wszystkich równe – mówił na nagraniu Zbigniew Ziobro.

Nagranie, tym razem sprzed 13 lat, opublikował również na platformie X dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. Widać na nim Ziobrę w towarzystwie Michała Wójcika z PiS.

REKLAMA

– Wobec prawa wszyscy powinni być równi. Niezależnie, czy ktoś jest parlamentarzystą, prokuratorem, czy sędzią. A zwłaszcza jak jest prokuratorem, parlamentarzystą czy sędzią, tym bardziej powinien być równy. Dlatego też będziemy zgłaszać projekt zmiany konstytucji, które będą przewidywać likwidację tego rodzaju immunitetów, które czynią z ludzi, którzy mają służyć państwu, służyć prawu, stawiają się ponad prawem. Ludzi, którzy są świętymi krowami – mówił wtedy Ziobro.

W komentarzach zawrzało po słowach Ziobry sprzed lat

Pod nagraniem pojawiła się fala komentarzy. Internauci ironicznie przyznawali rację Zbigniewowi Ziobrze: "wszyscy powinni być równi wobec prawa". Poniżej kilka przykładowych wpisów:

REKLAMA

"Święte słowa, w pełni zgadzam się z Panem Ziobro"; "Ale teraz to wyjątkowa sytuacja"; "Zmienił się punkt siedzenia to i punkt widzenia też. A wystarczy być człowiekiem z zasadami"; "Wszyscy Obywatele są równi wobec prawa. Ale niektórzy Obywatele są równiejsi"; "O ile nie chodzi o siebie samego"; "Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie wiem, jak to jest po węgiersku "; "Czego to się nie mówi, kiedy to dotyczy innych, a nie nas".