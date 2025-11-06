Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jego prawnik przekonuje, że to reakcja Budapesztu na "łamanie praw i wolności" w Polsce. Tymczasem w sieci kolejny raz przypominane są dawne wypowiedzi posła PiS, które dziś brzmią wyjątkowo ironicznie.
Informację o przyznaniu Zbigniewowi Ziobrze ochrony podał jego obrońca Bartosz Lewandowski na X. Z komunikatu wynika, że były szef resortu sprawiedliwości ma na Węgrzech status uchodźcy politycznego, a węgierskie władze mają go chronić przed konsekwencjami spraw, które toczą się przeciwko niemu w Polsce.
W swoim wpisie z kolei Ziobro zaczął od oskarżeń o najwyższym kalibrze. Twierdzi, że Prokuratura Krajowa została "kryminalnie przejęta" przez obóz Donalda Tuska, a on sam rzekomo wybrał "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem". Ustawia się w roli prześladowanego obrońcy zasad, podkreślając, że stał się celem "osobistej zemsty" obecnej władzy, bo jako Prokurator Generalny miał uruchamiać śledztwa w sprawach korupcji i nadużyć swoich przeciwników.
Zbigniew Ziobro już dawno wyjaśnił sam siebie
Były minister sprawiedliwości i poseł PiS jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. Według prokuratury miał przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, poświadczać nieprawdę w dokumentach. Miał też "założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą".
Michał Marszał przypomniał w mediach społecznościowych archiwalną wypowiedź Ziobry sprzed lat, w której – jak zauważył – "Zbigniew Ziobro jest bezwzględny wobec Zbigniewa Ziobro".
"Niestety politycy są takimi samymi obywatelami ludźmi i nie powinni być traktowani tylko dlatego, że mają immunitet, na zasadzie przywileju (...) Prawo wobec wszystkich równe – mówił na nagraniu Zbigniew Ziobro.
Nagranie, tym razem sprzed 13 lat, opublikował również na platformie X dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. Widać na nim Ziobrę w towarzystwie Michała Wójcika z PiS.
– Wobec prawa wszyscy powinni być równi. Niezależnie, czy ktoś jest parlamentarzystą, prokuratorem, czy sędzią. A zwłaszcza jak jest prokuratorem, parlamentarzystą czy sędzią, tym bardziej powinien być równy. Dlatego też będziemy zgłaszać projekt zmiany konstytucji, które będą przewidywać likwidację tego rodzaju immunitetów, które czynią z ludzi, którzy mają służyć państwu, służyć prawu, stawiają się ponad prawem. Ludzi, którzy są świętymi krowami – mówił wtedy Ziobro.
W komentarzach zawrzało po słowach Ziobry sprzed lat
Pod nagraniem pojawiła się fala komentarzy. Internauci ironicznie przyznawali rację Zbigniewowi Ziobrze: "wszyscy powinni być równi wobec prawa". Poniżej kilka przykładowych wpisów:
Przypomnijmy, że już jesienią 2025 Viktor Orbán otwarcie mówił, że Węgry są gotowe udzielać azylu "prześladowanym" polskim politykom, choć nazwisk wtedy nie ujawniano. Teraz, gdy prawnik Ziobry ogłasza przyznanie ochrony, widać, że ten sygnał nie był tylko retoryką wewnętrzną, ale elementem szerszej gry z Warszawą i Brukselą.
Zobacz także