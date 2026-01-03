Pilny apel polskiego MSZ. Może tym razem turyści go wysłuchają Fot. Seventov/Shutterstock

Zima to okres wyjazdów do znacznie cieplejszych regionów świata. Polacy coraz chętniej spędzają ten okres w Azji, ale popularnością cieszy się także Ameryka Południowa. Przed wyjazdami do Wenezueli w sobotę 3 stycznia ostrzegło polskie MSZ. Ma to związek z nocnym atakiem USA na ten kraj.

Pogoda przypomniała Polakom, jak powinna wyglądać prawdziwa zima. Mrozy i śnieżyce szybko dały się nam we znaki, a wiele osób z pewnością szuka już cieplejszych kierunków. Niektórzy mogą rozważać teraz wyjazdy do Ameryki Południowej. Jednak jeśli macie w planach Wenezuelę, lepiej natychmiast zmieńcie plany.

Pilny Apel polskiego MSZ. Odradzają wszelkie wyjazdy do Wenezueli

Ameryka Południowa w okresie karnawału cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów z całego świata, w tym także Polaków. Jednak w związku z atakiem USA na Wenezuelę polskie MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. Przypomnijmy, że takie ostrzeżenie obowiązywało od końca listopada, a w grudniu turyści dostali nawet alerty RCB w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na pogarszającą się sytuację w kraju" – przypomniało MSZ w sobotę 3 stycznia.

"Ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa, zaleca się powstrzymanie od wszelkich podróży do Wenezueli, w tym na wyspę Margarita oraz na sąsiednie wyspy należące do tego samego regionu turystycznego. Powyższy komunikat obowiązuje do odwołania" – czytamy natomiast na stronie MSZ poświęconej Wenezueli.

Polacy zignorowali ostrzeżenia MSZ. Wiadomo, ilu naszych turystów jest w Wenezueli

Wielokrotne apele, ostrzeżenia i rozsyłanie alertu RCB w niczym nie pomogły. Jak poinformował w sobotę 3 stycznia premier Donald Tusk, na terenie Wenezueli znajduje się 11 Polaków.

– Wyjechali do Wenezueli mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych, aby nie odwiedzać tego kraju w związku z sytuacją wewnętrzną i ewentualnym konfliktem – poinformował premier podczas spotkania w Elblągu związanego z sytuacją pogodową w Polsce.

Nasze MSZ apeluje natomiast do osób, które są w Wenezueli, ale nie zarejestrowały się w systemie Odyseusz. "Apelujemy o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Obywateli RP niezarejestrowanych w systemie Odyseusz prosimy o kontakt z placówką: +58 412 262 21 65, caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl" – pisał na X rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór.