Nicolas Maduro został miał zostać schwytany przez Delta Force
Gen. Roman Polko ocenia akcję USA w Wenezueli Fot. Shutterstock / Wikipedia; montaż: naTemat.pl

– To coś w rodzaju "Mission: Impossible". Naprawdę nadaje się na scenariusz dobrego filmu. Mamy przemyślaną operację, wymagającą sensownej strategii i precyzyjnego planowania – tak atak USA na Wenezuelę i obalenie Nicolasa Maduro ocenia w naTemat.pl gen. Roman Polko, wieloletni dowódca jednostki GROM i były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Aleksandra Tchórzewska, naTemat.pl: Jak pan generał ocenia atak USA na Wenezuelę?

Gen. Roman Polko: Mogę to skomentować tylko pod kątem wojskowym. Powiem tak: perfekcyjna akcja, prawdziwa operacja specjalna. Putin ma się czego uczyć. Dzisiaj liczy się nie siła mięśni, ale inteligencja, dobra koordynacja, współdziałanie i perfekcyjne planowanie – wszystkie te elementy złożyły się na sukces.

To, co widzimy, naprawdę zasługuje na miano specjalnej operacji wojskowej. W przeciwieństwie do działań Putina na Ukrainie, gdzie mamy do czynienia z rzezią, mordowaniem ludności, tzw. walką mięsem, tutaj mamy przemyślaną operację, wymagającą sensownej strategii i precyzyjnego planowania.

Można było się spodziewać tego ataku?

Rzeczywiście, można było spodziewać się jakiegoś ruchu, ale pewnie wszyscy myśleli o masowym uderzeniu lotniczym, wywieraniu nacisków. Tymczasem operacja polegała na tym, że śmigłowce wleciały w przestrzeń powietrzną stolicy, Caracas, i przeprowadziły uprowadzenie prezydenta wraz z małżonką w ramach operacji specjalnej.

To coś w rodzaju "Mission: Impossible". Naprawdę nadaje się na scenariusz dobrego filmu.

Gen. Roman Polko

były dowódca jednostki GROM

I to także pokazuje – przy dystansie do polityki czy tego typu działań, bo nie oceniam ich pod względem prawnym – że armia amerykańska, z którą miałem przyjemność współdziałać, jest zdolna do realizacji bardzo trudnych operacji i podejmowania wyjątkowych wyzwań. Z pewnością ta operacja znajdzie swoje miejsce zarówno w filmach, jak i w podręcznikach.

Czy możemy spodziewać się szybkiej akcji, czy raczej sytuacja może się przeciągnąć na lata, podobnie jak w Ukrainie?

Przede wszystkim tutaj jest ogromna różnica. Nawet kiedy byliśmy w Iraku, mieliśmy bardzo konkretnie wskazane cele wojskowe. Rozrzucano też ulotki wśród lokalnej ludności, informując ich, by chronili się na przykład w rejonach świątyń czy obiektów infrastruktury krytycznej, ponieważ były to obszary wyłączone z działań, strefy, w których walki nie były prowadzone.

I tutaj, nawet jeśli słyszymy z relacji Polaka mieszkającego w pobliżu tego lotniska, albo z informacji, które pojawiały się dziś w mediach, wyraźnie widać, że uderzenia były prowadzone perfekcyjnie i precyzyjnie, bo wyłącznie w obiekty wojskowe. Chodziło też o wywalczenie panowania w przestrzeni powietrznej i zneutralizowanie systemów obrony, tak aby śmigłowce, które – według dostępnych informacji – miały na pokładzie operatorów Delta Force i mogły działać bezpiecznie i zrealizować kluczową część zadania. Wszystko to było możliwe dzięki perfekcyjnej, zapewne na bieżąco koordynowanej informacji wywiadowczej. Trzeba było w jednym czasie i w jednym miejscu zsynchronizować wiele elementów. I to zostało zrealizowane znakomicie.

Jaki dalszy scenariusz pan przewiduje?

To zawsze była trudna strona amerykańskiej polityki, chociażby w Iraku. I teraz też: dobrze, obalono dyktatora, ale co dalej? W tym przypadku zapewne Trump będzie chciał, by powstał marionetkowy rząd. Mam jednak nadzieję, że pójdzie to w kierunku umożliwienia powrotu do kraju liderom wenezuelskiej opozycji, także noblistce (chodzi o Marię Corinę Machado, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla i liderkę wenezuelskiej opozycji, która w grudniu opuściła kraj w przebraniu – przyp. red.), tak aby to właśnie Wenezuelczycy z autorytetem w społeczeństwie odbudowali kraj tak, jak powinien funkcjonować.

Bo, w przeciwieństwie chociażby do Afganistanu, Wenezuela to kraj, który mógłby być Arabią Saudyjską. Ma ogromne zasoby ropy, a tymczasem ludzie żyją w biedzie. To jest coś, co naprawdę trudno zrozumieć.

A czy istnieje ryzyko, że inne państwa zostaną wciągnięte w ten konflikt? 

Inne państwa Ameryki Południowej, z pewnością takie jak Kolumbia, mają ogromne obawy, że mogą być kolejne. Taki niepokój rzeczywiście jest, ale osobiście nie sądzę, żeby do tego doszło. 

Zobacz także

logo
USA zaatakowały Wenezuelę podczas pełni księżyca. Ekspert wskazuje powód
logo
Nocny atak na Wenezuelę, słupy dymu nad stolicą. "Donald Trump wydał rozkaz"
logo
Trump oficjalnie ogłasza atak na Wenezuelę. "Maduro schwytany i wywieziony z kraju"
logo
Pilny komunikat polskiego MSZ do turystów. Odradzają wszelkie wyjazdy
logo
Trump o szczegółach akcji w Wenezueli. "Atak, jakiego nie widziano od II wojny światowej"
logo
Cilia Flores to więcej niż pierwsza dama Wenezueli. Ustawiła kraj pod rodzinę