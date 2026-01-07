Zima w Polsce nie odpuszcza. Fot. Shutterstock.com/FotoDax

Wygląda na to, że zima rozgościła się w Polsce i jak na razie nie zamierza nas opuszczać. Temperatury w nocy mogą miejscowo spaść nawet do -19 st. C. IMGW ostrzega przed mrozem i śniegiem.

"Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima" – brzmi jedno z polskich przysłów. Jeśli mu wierzyć, powinno to oznaczać, że mroźna aura nie opuści nas jeszcze przez dłuższy czas. Pewne jest, że w najbliższych dniach nie należy spodziewać się gwałtownego ocieplenia – wręcz przeciwnie.

Prognoza pogody. IMGW wydało ostrzeżenia

We wtorek, 6 stycznia, zima ponownie dała o sobie znać. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że był to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas w kolejnych dniach. Mroźna aura nie zamierza odpuszczać, a zima ponownie zaatakuje już 8 stycznia.

Według nowych przewidywań, w najbliższy czwartek śnieg najobficiej padać będzie na zachodnich krańcach i we wschodniej połowie kraju oraz w Sudetach. Przyrost pokrywy śnieżnej na Podkarpaciu może wynieść do 10 cm, tymczasem w południowo-wschodniej części Polski – od 3 do 6 cm.

Nie tylko śnieg: nadchodzi także fala ostrych mrozów. 8 stycznia temperatury maksymalne wynosić będą, zależnie od regionu, od -8 do -2 st. C (najzimniej na Pogórzu Karpackim oraz wschodzie kraju). W nocy w większości kraju mrozy przeważnie osiągać będą od -13 do -8 st. C, przy czym w rejonie podgórskich Karpat termometry mogą wskazać nawet -19 st. C.

Jak wskazuje portal Twojapogoda.pl, do połowy przyszłego tygodnia temperatura w przeważającej części kraju będzie spadać do co najmniej -10 st. C. Jeszcze większe oziębienie ma nadejść w weekend, kiedy to miejscami termometry wskażą -25, a na terenach górzystych nawet -30 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed silnym mrozem (obowiązują w części rejonów województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego), a także intensywnymi opadami śniegu (obowiązują w części powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego).

Wstępne prognozy wskazują szanse na ocieplenie w połowie miesiąca; zgodnie z długoterminowymi przewidywaniami odwilż miałaby potrwać co najmniej do końca stycznia. Zanim to jednak nastąpi, trzeba szczególnie uważać na siarczyste mrozy, które mogą wywoływać lokalne paraliże dróg oraz opóźnienia w transporcie.

