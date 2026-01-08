Nowy tani przewoźnik w Polsce. Wraca po 3-letniej przerwie Fot. BartlomiejMagierowski/Shutterstock

Polskie lotniska są zdominowane przez dwóch tanich przewoźników. Wizz Air i Ryanair gwarantują niskie ceny i szeroką siatkę, co przyciąga uwagę polskich podróżnych. Równocześnie na nasze porty wchodzą jednak nowe linie lotnicze. Jedna zdecydowała się właśnie na powrót do nas po trzech latach nieobecności.

Lotnisko we Wrocławiu oficjalnie potwierdza, że od kiwetnia 2026 roku pojawi się u nich nowy przewoźnik. Turyści będą mogli ruszyć w przystępną cenowo podróż na pokładzie samolotów Transavii. Wiadomo już, gdzie zabiorą podróżnych na dobry początek.

Nowa tania linia lotnicza we Wrocławiu. Na dobry początek trasa do Francji

Transavia to linia z bazą we Francji będąca częścią grupy Air France-KLM. Co ciekawe, przewoźnik już kilka razy próbował wejść ze swoją ofertą do Polski, ale nie udało im się zawojować naszego rynku. Po raz ostatni latali od nas w 2023 roku.

Po trzech latach nieobecności Transavia robi kolejne podejście do polskiego rynku. Od 16 kwietnia zaoferują loty z Wrocławia do Paryża, a dokładnie na tamtejsze lotnisko Orly. Trasa będzie realizowana dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Będzie to zatem dobra okazja na spędzenie ciekawego city breaka. I taniego. Ceny biletów do Paryża będą zaczynały się od 80 zł, a powrotne od ok. 170 zł.

– Bardzo się cieszymy z uruchomienia nowego bezpośredniego połączenia między Paryżem Orly a Wrocławiem, które dodatkowo wzmacnia połączenia między Francją a Polską. Wrocław to dynamiczne miasto o dużej atrakcyjności kulturalnej i gospodarczej, a nowe połączenie odpowie zarówno na rosnący popyt w segmencie podróży turystycznych, jak i na potrzeby pasażerów podróżujących w celu odwiedzin rodziny i przyjaciół – stwierdził Julien Mallard, Deputy Chief Commercial Officer, Transavia.

Ryanair będzie miał konkurencję. Paryż pożądanym kierunkiem

Dla mieszkańców Wrocławia wejście Transavii to świetna informacja, ponieważ ich oferta lotów do Paryża była dotychczas dość uboga. Jedyną opcją był lot Ryanairem, ale na lotnisko Beauvais, które od stolicy Francji dzieli ok. 100 km. Orly położone jest natomiast tylko kilkanaście kilometrów od miasta i oferuje bardzo wygodną komunikację z centrum.

Dodatkowym plusem jest fakt, że zainteresowanie lotami do Francji we Wrocłąwiu rośnie w bardzo szybkim tempie. – Loty ze stolicy Dolnego Śląska do Francji należą do najszybciej rosnących kierunków w siatce połączeń Portu Lotniczego Wrocław. Tylko w ubiegłym roku wzrost ten przekroczył 90 procent. Jestem więc przekonany, że nowe połączenie będzie chętnie wybierane zarówno przez podróżnych z Polski, jak i przez francuskich turystów odwiedzających nasze miasto – podkreślił Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.