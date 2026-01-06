Polacy utknęli w najniebezpieczniejszym kraju świata. MSZ znalazło sposób, jak ich wyciągnąć Fot. Dave Primov/Shutterstock

Część polskich biur podróży ignoruje ostrzeżenia MSZ i zabiera turystów do najniebezpieczniejszego kraju świata. Grupa Polaków właśnie tam utknęła bez szans na powrót. Ministerstwo znalazło właśnie sposób, jak wyciągnąć ich z tarapatów, ale wykorzystało szansę i skrytykowało organizatorów.

REKLAMA

Podróże po świecie stały się dla nas łatwiejsze niż kiedykolwiek. Sprawiło to, że biura podróży zabierają nas, w co raz to dalsze zakątki świata. Seszele, Malediwy czy Wyspy Zielonego Przylądka to tylko kilka opcji. W ofercie Rainbow jest nawet Wenezuela, choć aktualnie zawieszona z powodów bezpieczeństwa. Ostrzeżenia MSZ nie powstrzymały jednak organizatorów przed zabraniem Polaków do najniebezpieczniejszego kraju świata.

Polacy utknęli w najniebezpieczniejszym kraju świata

Od lat za najniebezpieczniejszy kraj świata uznawany jest Jemen. Trwająca tam od 11 lat wojna domowa sprawiła, że kolejne kraje, w tym Polska, wydają najwyższe ostrzeżenia przed podróżami w ten region świata. Alerty dotyczą także Sokotry, wyspy na Oceanie Indyjskim, należącej do tego kraju. To właśnie tam utknęła grupa Polaków.

REKLAMA

Polacy na wyspie spędzali Boże Narodzenie. Grupa 28 osób miała wrócić do kraju pod koniec grudnia, ale tak się nie stało. Z powodu pogorszenia sytuacji w kontynentalnym Jemenie wstrzymano loty z ZEA na Sokotrę i Polacy stracili jedyną szansę na wydostanie się z wyspy.

Z opresji naszych turystów wyciągnęło MSZ. Jak poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór, 7 stycznia Polaków uda się przetransportować do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej. To efekt rozmów na większą skalę na poziomie unijnym.

Rzecznik MSZ krytykuje polskie biura podróży, które nadal zabierają ludzi na Sokotrę

O problemie organizacji wyjazdów na Sokotrę i promowaniu ich przez influencerów na naTemat pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Teraz ignorancję polskich biur podróży napiętnował rzeczni MSZ.

REKLAMA

"Niestety, zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dot. bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom" – przekazał Maciej Wewiór.

"Mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa, część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu – wbrew ostrzeżeniom MSZ – oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra, która należy do ogarniętej wojną domową Republiki Jemeńskiej. Trwająca od ponad 11 lat wojna doprowadziła tam do jednego z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie" – przypomniał Wewiór. To powinno być wystarczającym powodem, aby zrezygnować z wyjazdów na Sokotrę. Mimo iż jest to piękne miejsce.