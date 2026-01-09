Zalando zamyka magazyn. Fot. shutterstock / Kittyfly

Zalando zamyka magazyn u naszego zachodniego sąsiada. To oznacza, że niemal 2 700 osób straci pracę. Ujawniono już powód tej decyzji. W tle chodzi o połączenie marki z inną firmą e-commerce.

Zalando to bez wątpienia jeden z największych graczy europejskiego rynku sprzedaży internetowej. Tymczasem firma poinformowała o zamknięciu swojego centrum logistycznego w Erfurcie w Niemczech. Z końcem września tego roku mają zakończyć tam swoją działaność.

Zmiany w Zalando. Zamykają magazyn w Niemczech

Z tym wiąże się utrata praca dla około 2700 osób. To też poważny cios dla lokalnej gospodarki. Zalando tłumaczy, że zamknięcie magazynu to element szerokiej reorganizacji europejskiej sieci logistycznej, która rozpoczęła się po tym, jak marka połączyła się w ubiegłym roku z innym internetowym sprzedawcą mody, a mianowicie z About You.

O planach tych dwóch spółek mowa była już od grudnia 2024 roku. Kilka miesięcy później Komisja Europejska wyraziła zgodę na koncentrację, a zaraz po tym Zalando formalnie nabyło 91,45 proc. kapitału zakładowego About You.

Podobno pracownicy już dostali informację o roszadach i zakończeniu funkcjonowania magazynu. Rzecznik Christian Schmidt w rozmowie z "Bildem" wspomniał, że trwają jednocześnie negocjacie z radą zakładową o "porozumieniu interesów oraz planie socjalnym, aby zapewnić pracownikom wsparcie w procesie restrukturyzacji oraz pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia".

Dodajmy, że Zalando planuje ostatecznie zostawić 14 centrów logistycznych w 7 krajach (na razie nie wiadomo, co z Polską). W samych Niemczech funkcjonuję jeszcze duże magazyny w Gießen, Lahr w Schwarzwaldzie i Mönchengladbach.