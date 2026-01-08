Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkaja się w cztery oczy Fot. Shutterstock / KSikorski i Drop of Light // montaż: naTemat

Znamy termin rozmów Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Premier i prezydent mają spotkać się w piątek, a – jak zapowiadają obie strony – na agendzie znajdą się m.in. kwestie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Relacje między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Pałacem Prezydenckim są napięte od miesięcy.

Do długo zapowiadanego spotkania Donalda Tuska i Karola Nawrockiego dojdzie najprawdopodobniej w piątek. Jak poinformował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 13:30, chociaż nie są to jeszcze potwierdzone informacje.

Spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Tuska będzie dotyczyć m.in. bezpieczeństwa

Głównym tematem będą bezpieczeństwo oraz polityka zagraniczna, a także koordynacja działań rządu i Pałacu Prezydenckiego w kluczowych obszarach. Informację o charakterze rozmów potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – powiedział.

Według wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego jednym z wątków rozmowy będzie także rola Polski w tzw. koalicji chętnych. Kluczowym punktem agendy ma być podział ról między prezydentem a rządem w procesie zapewniania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni.

Rozmowy mają objąć także spory wokół obsady placówek dyplomatycznych, w tym kandydatur Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa, a także zablokowane przez prezydenta wnioski o awanse dla funkcjonariuszy kontrwywiadu i ABW. W tej sprawie z prezydentem mają również rozmawiać w przysżłym tygodniu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister-koordynator służb specjalnych Tomasze Siemoniak.

Na liście tematów pozostaje też ustawa o statusie osoby najbliższej. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker ocenił, że w obecnym kształcie ustawa "nie jest do zaakceptowania" dla Karola Nawrockiego, ponieważ – jego zdaniem – wprowadza rozwiązania zbliżone do związków partnerskich, na które głowa państwa wcześniej się nie zgadzała.

Jednocześnie Szefernaker nie wykluczył, że jeśli rząd nie zmieni projektu, prezydent może zaproponować własne rozwiązanie. Donald Tusk powiedział jednak szczerze, że nie zamierza szczególnie przekonywać Karola Nawrockiego do ustawy.