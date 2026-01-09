Wizz Air kasuje dwa połączenia z Polski i dodaje jedno nowe. Spore zamieszanie w rozkładzie Fot. photoshooter2015/Shutterstock

Wizz Air zakasa rękawy i dopina szczegóły letniej siatki połączeń z Polski. Poinformował on o otwarciu nowej, bardzo ciekawej trasy z naszego kraju, ale i o zawieszeniu dwóch połączeń, które uruchomił raptem kilka miesięcy temu.

Weekendowy wypad do europejskiej stolicy za 180 zł w dwie strony? Taką możliwość już pod koniec kwietnia otrzymają mieszkańcy Krakowa. To właśnie tam Wizz Air planuje uruchomienie nowej trasy, której długość to raptem ok. 300 km. Równocześnie przewoźnik z Węgier już pod koniec marca zawiesi dwa połączenia z Londynem.

Wizz Air dodaje nowe połączenie z Polski. Będzie ciekawie

Zacznijmy od dobrych wiadomości i trasy, która może być najkrótszym lotem Wizz Aira z naszego kraju. Już 29 kwietnia w siatce połączeń pojawi się nowa oferta – loty z Krajowa do Budapesztu. Przewoźnik wchodzi tam z dużym rozmachem, bo dostępne będą od razu 4 połączenia tygodniowo. Samoloty będą startowały się w każdy poniedziałek, środę, piątek i niedzielę.

Budapeszt to jeden z ciekawszych pomysłów na spędzenie weekendu. Spacer nad Dunajem, wizyta pod budynkiem Parlamentu, czy spróbowanie tamtejszego gulaszu to punkty obowiązkowe. Dodatkowo miasto nadal nie jest najdroższe, więc może to być świetna opcja na budżetowy wypad. Zwłaszcza że ceny biletów w jedną stronę mają zaczynać się od 89 zł. W dwie można będzie zatem polecieć za ok. 180 zł.

Dodajmy, że podróż będzie błyskawiczna. Kraków od Budapesztu dzieli bowiem jakieś 399 km, kiedy jedzie się samochodem. Przeprawy nie ułatwiają wtedy góry. Samolotem do pokonania będzie ok. 300 km, a podróż (zgodnie z systemem Wizz Aira) zajmie godzinę i 10 minut w drodze na Węgry, a także godzinę i 15 minut podczas powrotu do Polski.

Wizz Air odwołuje loty z Polski. Dwie trasy znikają na dobre

To teraz czas na nieco mniej przyjemną informację. Z systemu Wizz Aira wynika bowiem, że pod koniec marca usunie on dwie trasy z Polski. Turyści z Warszawy i Wrocławia pożegnają się z lotami na lotnisko Londyn-Gatwick. Z Dolnego Śląska ostatni samolot wystartuje 27 marca, a z Mazowsza 28 marca.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że Polacy nadal będą mogli latać z obu tych miast do stolicy Wielkiej Brytanii. W ofercie Wizz Aira pozostają loty na lotnisko Londyn-Luton. Ostatecznie nie jest to zatem tak dotkliwa kasacja, jak stałe usunięcie połączenia z Katowic do Kiszyniowa.