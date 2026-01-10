Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Fot. Mikołaj Bujak / KPRP

Lepiej przyzwyczajcie się, że to będzie w Polsce nowa prezydencka tradycja. W sobotę Karol Nawrocki na czele rzeszy szalikowców z całej Polski pojawił się na Jasnej Górze. Kulminacyjnym punktem XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców było przemówienie wygłoszone przez głowę państwa sprzed ołtarza górującego nad Błoniami Jasnogórskimi.

REKLAMA

To już nie pierwszy raz, gdy Karol Nawrocki uczestniczył w wydarzeniu zwanym Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. Po raz pierwszy słynny kibic Lechii Gdańsk pojawił się jednak na Jasnej Górze jako prezydent.

W nowej roli do Częstochowy szalikowców z całej Polski sprowadził także ks. Jarosław Wąsowicz. Od sierpnia ubiegłego roku organizator tego typu pielgrzymek jest wszakże oficjalnym prezydenckim kapelanem.

Jak tłumaczył Karol Nawrocki podczas swego rodzaju prezydenckiego "kazania", wraz z innymi kibicami zjechał on na Jasną Górę, "aby pokazać, że w obliczu Pana Boga, wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, miłosierdziu, otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem".

REKLAMA

I rzeczywiście, także tym razem do poświęcenia uczestnicy pielgrzymiki wystawili obok siebie szaliki w barwach na co dzień niezwykle zwaśnionych ze sobą klubów. Lech Poznań obok Legii Warszawa i Lechia Gdańsk ramię w ramię z Arką Gdynia? Takie cuda miały dziś miejsce.

Karol Nawrocki na Janej Górze: Chcemy, aby Polska była normalna

Karol Nawrocki podziękował uczestnikom wydarzenia za "odwagę" oraz to, że "stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody". W jego ocenie pomogło to wydatnie w odniesieniu sukcesu w wyborach prezydenckich.

REKLAMA

– Udało nam się obronić hasło, które przywołujemy: "Bóg, honor i ojczyzna". Chcemy, aby Polska była normalna, silna i bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice i aby była państwem dobrobytu, bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca, także dzięki Waszej odwadze – mówiła głowa państwa do zgromadzonych.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu to już kolejne religijne wydarzenie z udziałem Karola Nawrockiego. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 6 stycznia prezydent wraz z małżonką byli najważniejszymi gośćmi na warszwskim Orszaku Trzech Króli.