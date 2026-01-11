Eksperci wskazują, że rynek pracy w Polsce hamuje. Mimo widocznych tendencji, popularny przewoźnik lotniczy z Grupy Ryanair tworzy 300 stanowisk. Firma Buzz organizuje spotkania rekrutacyjne w sześciu największych polskich miastach i ogłasza "kolejne inwestycje i ekspansję w Polsce".
Choć specjaliści są raczej ostrożni w ogłaszaniu kryzysu na rynku pracy, to na podstawie prowadzonych analiz wskazują oni, że zmienia się jego struktura. Z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że zwiększył się średni czas poszukiwania nowej pracy. W 2025 roku wynosił on 4,5 miesiąca, czyli o 1,5 miesiąca dłużej niż rok wcześniej.
Barometr Ofert Pracy pokazuje, że ponadto zmniejszyła się liczba ofert pracy. W listopadzie 2025 w urzędach pracy zarejestrowano ich o ponad 30 proc. mniej niż w październiku i o ponad 60 proc. mniej niż rok wcześniej. Te dane prowadzą do wniosków o spowolnieniu rynku, ale dla poszukujących zatrudnienia w dużych miastach są i dobre wiadomości: popularny przewoźnik ogłosił wielką rekrutację.
Ryanair zatrudni setki pracowników. Wielka rekrutacja w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach
Obecnie pracownicy poszukiwani są m.in. we Wrocławiu, gdzie ogłoszono nową inwestycję, tj. rozbudowę bazy serwisowej Wrocław Aircraft Maintenance Services na terenie tutejszego lotniska o trzeci hangar. WAMS to firma odpowiedzialna za obsługę zimową oraz konserwację samolotów należących do floty Ryanair. Jak ogłoszono, w związku z rozwojem poszukiwani są m.in. licencjonowani mechanicy lotniczy (B1/B2), specjaliści warsztatowi oraz przedstawiciele stanowisk na poziomie podstawowym we wszystkich obszarach.
Tymczasem polski przewoźnik Buzz, który należy do Grupy Ryanair, ogłosił "kolejne inwestycje i ekspansję w Polsce", a także wielką rekrutację. Firma tworzy 300 stanowisk pracy dla personelu pokładowego. Ryanair zaprasza kandydatów na spotkania rekrutacyjne, które odbędą się:
Chętni będą mogli przede wszystkim pozyskać informacje dotyczące pracy w załodze Buzz, ale także zadawać pytania zatrudnionym osobom.
"Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca na pokładzie w największej grupie lotniczej w Europie, a także poznać korzyści związane z tą rolą – w tym atrakcyjne pakiety wynagrodzeń oraz zniżki na podróże, które umożliwiają odkrywanie ponad 235 kierunków w ramach wiodącej siatki połączeń Ryanair" – czytamy w opublikowanym komunikacie.
Buzz przedstawia też grafik pracy personelu, w ramach którego po pięciu dniach pracy następują trzy dni wolnego.
– Polska jest kluczowym rynkiem w strategii rozwoju Buzz i całej Grupy Ryanair. W nadchodzącym sezonie letnim 2026, zwiększamy operacje z polskich lotnisk i tworzymy 300 nowych miejsc pracy dla załóg pokładowych. Szukamy ambitnych osób, które chcą budować karierę w lotnictwie, pracować w międzynarodowym środowisku i współtworzyć sukces najszybciej rosnącej linii lotniczej w Europie – mówi CEO Buzz, Michał Kaczmarzyk.
Zobacz także