Praca w Ryanair dla setek ludzi. Ogłoszono wielką rekrutację.

Eksperci wskazują, że rynek pracy w Polsce hamuje. Mimo widocznych tendencji, popularny przewoźnik lotniczy z Grupy Ryanair tworzy 300 stanowisk. Firma Buzz organizuje spotkania rekrutacyjne w sześciu największych polskich miastach i ogłasza "kolejne inwestycje i ekspansję w Polsce".

Choć specjaliści są raczej ostrożni w ogłaszaniu kryzysu na rynku pracy, to na podstawie prowadzonych analiz wskazują oni, że zmienia się jego struktura. Z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że zwiększył się średni czas poszukiwania nowej pracy. W 2025 roku wynosił on 4,5 miesiąca, czyli o 1,5 miesiąca dłużej niż rok wcześniej.

Barometr Ofert Pracy pokazuje, że ponadto zmniejszyła się liczba ofert pracy. W listopadzie 2025 w urzędach pracy zarejestrowano ich o ponad 30 proc. mniej niż w październiku i o ponad 60 proc. mniej niż rok wcześniej. Te dane prowadzą do wniosków o spowolnieniu rynku, ale dla poszukujących zatrudnienia w dużych miastach są i dobre wiadomości: popularny przewoźnik ogłosił wielką rekrutację.

Ryanair zatrudni setki pracowników. Wielka rekrutacja w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach

Obecnie pracownicy poszukiwani są m.in. we Wrocławiu, gdzie ogłoszono nową inwestycję, tj. rozbudowę bazy serwisowej Wrocław Aircraft Maintenance Services na terenie tutejszego lotniska o trzeci hangar. WAMS to firma odpowiedzialna za obsługę zimową oraz konserwację samolotów należących do floty Ryanair. Jak ogłoszono, w związku z rozwojem poszukiwani są m.in. licencjonowani mechanicy lotniczy (B1/B2), specjaliści warsztatowi oraz przedstawiciele stanowisk na poziomie podstawowym we wszystkich obszarach.

Tymczasem polski przewoźnik Buzz, który należy do Grupy Ryanair, ogłosił "kolejne inwestycje i ekspansję w Polsce", a także wielką rekrutację. Firma tworzy 300 stanowisk pracy dla personelu pokładowego. Ryanair zaprasza kandydatów na spotkania rekrutacyjne, które odbędą się:

12 stycznia w Warszawie, 13 stycznia we Wrocławiu, 14 stycznia w Poznaniu, 15 stycznia w Gdańsku, 27 stycznia w Krakowie, 28 stycznia w Katowicach.

Chętni będą mogli przede wszystkim pozyskać informacje dotyczące pracy w załodze Buzz, ale także zadawać pytania zatrudnionym osobom.

"Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca na pokładzie w największej grupie lotniczej w Europie, a także poznać korzyści związane z tą rolą – w tym atrakcyjne pakiety wynagrodzeń oraz zniżki na podróże, które umożliwiają odkrywanie ponad 235 kierunków w ramach wiodącej siatki połączeń Ryanair" – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Buzz przedstawia też grafik pracy personelu, w ramach którego po pięciu dniach pracy następują trzy dni wolnego.