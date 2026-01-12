Wizz Air otwiera nową trasę z Polski. Poleci do popularnego kierunku z all inclusive Fot. Krzysztof Pazdalski/Shutterstock

Letnia siatka połączeń będzie obowiązywać od końca marca, a linie lotnicze regularnie zaskakują nas informacjami o nowych trasach z naszego kraju, które ruszą w okolicy wakacji. Taką niespodziankę sprawił właśnie Wizz Air, który z Katowic poleci do jednego z rajów all inclusive Polaków.

Siatka Wizz Aira latem przejdzie spore zmiany. Przewoźnik co prawda nie poleci z dwóch polskich lotnisk do Londynu-Gatwick, a Katowice stracą połączenie z Mołdawią, ale w zamian zyskają połączenie do jednego z ulubionych kierunków na all inclusive. Nowa trasa zadebiutuje już 7 czerwca.

Wizz Air otwiera nową trasę z Katowic. Polecimy do Bułgarii

Informację o otwarciu nowej trasy Wizz Aira w poniedziałek 12 stycznia podało lotnisko w Katowicach. W krótkim komunikacie port poinformował, że od 7 czerwca na pokładzie tanich linii z Węgier będzie można latać do Warny. To jeden z większych kurortów nad Morzem Czarnym, a na dodatek miejsce to doskonale znają Polacy wybierający Bułgarię.

Z systemu rezerwacji Wizz Aira wynika, że nowa trasa będzie dostępna dwa razy w tygodniu. Samoloty będą startowały w czwartki i niedziele. Podróżni będą mieli zatem wybór, czy lecą na krótkiego city breaka, czy może jednak spędzą w Warnie dłuższe wakacje. Może to być dobra opcja na wczasy all inclusive wykupione samodzielnie, a nie za pośrednictwem biura podróży.

Niestety trasa do Warny nie będzie opcją całoroczną. Na stronie Wizz Aira widać, że ostatni lot zaplanowano na 22 października. Oznacza to, że będzie to typowo wakacyjno-jesienne połączenie. Ale na pewno dobre i to.

Bułgaria nadal atrakcyjna dla Polaków. Lubimy tamtejsze all inclusive

Każdy dodatkowy lot do Bułgarii to powód do radości dla obu stron. Nasi turyści od lat uwielbiają latać tam na wczasy all inclusive. Hotele są stale odnawiane, a w ofercie pojawiają się również zupełnie nowe budynki. Równocześnie ceny są nadal konkurencyjne w porównaniu do znacznie droższych wczasów w Grecji czy Hiszpanii.

Z nowych tras z Polski cieszy się także Bułgaria. Warto bowiem pamiętać, że jesteśmy tam jedną z najliczniejszych zagranicznych nacji. Częściej od nas jeżdżą tam wyłącznie podróżni z Rumunii, ponieważ mają blisko, a bułgarska oferta kurortów nad Morzem Czarnym jest znacznie lepsza od tego, co mają u siebie.