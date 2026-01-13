Kontrola temperatury w mieszkaniach przez spółdzielnie. Kiedy to legalne, a kiedy nie? Fot. EliBue, Shutterstock.com

Czy spółdzielnia może wejść do naszego mieszkania i mierzyć temperaturę? Sprawdzamy, co naprawdę wynika z przepisów na 2026 rok i jak przygotować się na kontrole.

REKLAMA

Spółdzielnie mieszkaniowe coraz częściej straszą lokatorów kontrolami temperatury, a w internecie krążą historie o rzekomych wizytach z termometrem w ręku. Tymczasem 2026 rok przynosi przede wszystkim zmiany w rozliczaniu ciepła i obowiązek zdalnych liczników, a nie carte blanche na wchodzenie do mieszkań bez zapowiedzi. Sprawdzamy, kiedy naprawdę musisz wpuścić kontrolera do środka, co może sprawdzić spółdzielnia i gdzie kończą się jej uprawnienia, a zaczyna prawo lokatora do prywatności.

Kontrola temperatury w blokach. Czy rzeczywiście spółdzielnie to sprawdzają?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa naprawdę może zapukać do drzwi, wejść z termometrem do salonu i sprawdzić, ile stopni mamy w mieszkaniu? Rosnące koszty ogrzewania, gorące dyskusje o tzw. pasożytnictwie cieplnym oraz nadchodzące zmiany w sposobie rozliczania ciepła sprawiły, że zarządcy budynków zaczęli głośniej mówić o kontrolach temperatury i ukróceniu procederu zakręconych kaloryferów.

REKLAMA

Nowe przepisy wymuszą rezygnację z ryczałtowego rozliczania kosztów ogrzewania i wprowadzenie systemów, które dokładnie pokazują, ile ciepła zużyto w danym lokalu. Chodzi przede wszystkim przepisy o efektywności energetycznej i zmiany w prawie energetycznym oraz wymóg montażu urządzeń pomiarowych ze zdalnym odczytem do 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że sezon grzewczy 2025/2026 i cały 2026 rok są okresem przejściowym.

Zmienia to nie tylko sposób naliczania opłat, lecz także podejście do oszczędzania energii, bo każdy będzie mógł na bieżąco kontrolować własne zużycie i jego koszt. Dla wielu spółdzielni i zarządców budynków to duże wyzwanie logistyczne, ale i szansa na uporządkowanie chaotycznego systemu rozliczeń, który od lat budził kontrowersje.

REKLAMA

Czy spółdzielnia może wejść do mieszkania bez Twojej zgody?

Mieszkanie korzysta z ochrony prawnej, a nienaruszalność lokalu to zasada konstytucyjna. Oznacza to, że w praktyce nikt, nawet spółdzielnia, nie może wejść do środka bez zgody osoby uprawnionej, chyba że wyraźnie przewiduje to ustawa (np. w razie zagrożenia życia, mienia czy konieczności wykonania określonych czynności technicznych).

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych ważny jest przepis, który nakłada na lokatora obowiązek udostępnienia lokalu w określonych sytuacjach. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że lokator powinien wpuścić przedstawiciela spółdzielni m.in. w razie:

REKLAMA

awarii wywołującej szkodę lub grożącej jej powstaniem; konieczności przeprowadzenia kontroli, napraw lub wymiany elementów instalacji, za które odpowiada spółdzielnia; wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego utrzymania nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że dostęp do mieszkania nie może być uzależniony od luźnych sformułowań czy ogólnych intencji. Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu jedynie wtedy, gdy zachodzi wyraźna potrzeba techniczna – i tylko w granicach wyraźnie określonych przez prawo.

Jeśli dochodzi do awarii, która zagraża mieniu lub bezpieczeństwu – jak zalanie, wyciek gazu czy podejrzenie uszkodzenia wspólnej instalacji – właściciel mieszkania musi udostępnić lokal w trybie natychmiastowym.

W sytuacjach planowych – takich jak wymiana pionów, kontrola wentylacji czy przegląd instalacji grzewczej – spółdzielnia zobowiązana jest do wcześniejszego poinformowania lokatora, wskazania daty i celu wizyty oraz uzgodnienia warunków wejścia.

Nie wystarczy jednak stwierdzenie, że "potrzebujemy zmierzyć temperaturę". To zbyt ogólne i nie spełnia wymogów ustawy. Spółdzielnia powinna wykazać, że chodzi o kontrolę konkretnego elementu wspólnej infrastruktury, np. termozaworów, podzielników ciepła lub instalacji c.o., i że wykonanie tej czynności jest możliwe wyłącznie wewnątrz lokalu. Bez takiego uzasadnienia mieszkaniec nie ma obowiązku wpuszczać przedstawiciela spółdzielni, a jego odmowa nie może być traktowana jako naruszenie przepisów.

REKLAMA

Termometr w ręku a przegląd instalacji to nie jest to samo

To, że spółdzielnia ma prawo skontrolować stan pionów grzewczych, odpowietrzenie grzejników czy działanie zaworów, nie oznacza automatycznie, że może dowolnie mierzyć temperaturę w każdym pokoju i notować wskazania domowego termometru.

Wizyty przedstawicieli spółdzielni bywają uzasadnione, ale tylko pod warunkiem, że chodzi o rzeczywiste zagrożenie lub konkretną potrzebę techniczną. Gdy w budynku pojawiają się problemy z ogrzewaniem, zauważalny spadek temperatury w jednym z pionów albo podejrzenie zamarzania instalacji, kontrola może być konieczna, by zapobiec awarii. W takich sytuacjach dopuszczalny jest pomiar temperatury w lokalu, ale tylko jako element diagnostyki stanu instalacji, a nie jako narzędzie do rozliczania lokatora ze zbyt chłodnego salonu.

REKLAMA

Zresztą coraz rzadziej potrzebne są fizyczne wizyty. Od 2027 roku wszystkie urządzenia do rozliczania ciepła, w tym podzielniki i wodomierze, będą musiały mieć funkcję zdalnego odczytu. System sam zarejestruje zużycie, bez potrzeby wchodzenia do mieszkań.

Wątpliwości budzi jedynie scenariusz, w którym zarządca próbuje wejść do lokalu, by sprawdzić, czy ktoś celowo nie wychładza mieszkania. Choć wyjątkowo niska temperatura może faktycznie prowadzić do zawilgocenia i szkód w budynku, nie daje to podstaw do dowolnej kontroli. Taka interwencja musi być dobrze umotywowana troską o stan techniczny nieruchomości, a nie próbą wychowywania mieszkańców.

REKLAMA

Minimalna opłata 15 proc. i zdalne liczniki. Co faktycznie się zmienia?

Największą zmianą, która zaczyna obowiązywać w 2026 roku, jest wprowadzenie minimalnej opłaty za ogrzewanie – nawet dla tych, którzy praktycznie nie korzystają z grzejników. Nowe zasady mają przeciwdziałać tzw. pasożytnictwu cieplnemu, czyli sytuacjom, w których lokatorzy sztucznie zaniżają temperaturę u siebie, licząc na ciepło "przechodzące" z sąsiednich mieszkań i pionów.

Według analiz minimalny udział w kosztach zmiennych ma wynosić co najmniej 15 proc. przypadających na dany lokal, niezależnie od zużycia. To jednak nie wszystko. Do 1 stycznia 2027 r. wszystkie urządzenia do pomiaru zużycia ciepła i wody muszą zostać wymienione na wersje ze zdalnym odczytem.

REKLAMA

Właśnie dlatego spółdzielnie coraz częściej anonsują kontrole i przeglądy. Chodzi o fizyczny montaż nowych podzielników lub liczników. Kto odmówi wpuszczenia monterów, naraża się nie tyle na karę, a na konkretne konsekwencje. Jeśli pomiar nie będzie możliwy, opłaty zostaną naliczone ryczałtowo lub według najwyższych stawek.

Ile stopni musi być w mieszkaniu według przepisów?

W polskich przepisach nie znajdziemy prostego zdania typu: "w mieszkaniu musi być co najmniej 20°C". Zamiast tego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, posługuje się pojęciem temperatury obliczeniowej. Jaką temperaturę w mieszkaniu powinno się utrzymywać zimą?

REKLAMA

Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (pokoje dzienne, sypialnie) przyjmuje się zwykle temperaturę obliczeniową rzędu 20°C. Dla łazienek jest to więcej, dla korytarzy czy klatek schodowych – mniej. Przepisy mówią też, że regulacja ogrzewania powinna umożliwiać obniżenie temperatury, ale nie poniżej 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C.

W praktyce daje to taki obraz:

budynek musi być zaprojektowany i eksploatowany tak, aby zapewniał możliwość utrzymywania komfortowych temperatur (około 20°C w pokojach); system ogrzewania ma pozwalać lokatorowi na pewne oszczędności – np. nocne obniżenie temperatury czy czasowe zmniejszenie grzania – ale nie do poziomu, który zagraża konstrukcji budynku (zamarzanie instalacji) czy powoduje systematyczne zawilgocenie ścian.

REKLAMA

Właśnie dlatego spółdzielnia ma prawo reagować, gdy w lokalu przez dłuższy czas utrzymuje się skrajnie niska temperatura, która zagraża budynkowi. To jednak wciąż co innego niż arbitralne stwierdzenie, że "poniżej 21°C będziemy wchodzić i wystawiać kary".

Spółdzielnia zapowiada kontrolę. Co zrobić?

Gdy spółdzielnia zapowiada kontrolę temperatury w mieszkaniu, lokator powinien podejść do sprawy spokojnie, ale z pełną świadomością. Warto poprosić o jasne wskazanie podstawy prawnej i celu wizyty – czy chodzi o rutynowy przegląd instalacji, wymianę podzielników na wersje ze zdalnym odczytem, czy może o konkretną interwencję związaną np. z zawilgoceniem w sąsiednim lokalu. To pozwala ocenić, czy kontrola ma rzeczywiste uzasadnienie techniczne, czy też ma charakter bardziej arbitralny.

REKLAMA