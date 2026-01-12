Zachowanie optymalnej temperatury w mieszkaniu jest ważne nie tylko dla naszego samopoczucia, ale i zdrowia. Shutterstock.com/Mike_shots

Jaką temperaturę w mieszkaniu powinno się utrzymywać zimą? Jeśli też zadajecie sobie to pytanie, przychodzimy z odpowiedzią. To kwestia, której nie można zbagatelizować – życie w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze może mieć negatywny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale nawet stan zdrowia.

W okresie grzewczym w sieci możemy natknąć się na niekończące się dyskusje dotyczące temperatur w mieszkaniach i domach. Zimą jedni zakręcają kaloryfery, licząc na oszczędność, inni z kolei wręcz przegrzewają pomieszczenia. Tymczasem eksperci wskazują, że dla zachowania komfortu cieplnego konieczne jest utrzymywanie w domu optymalnej temperatury, która – zależnie od pomieszczenia – wynosi od 18 do 24 stopni.

Optymalna temperatura w mieszkaniu zimą

Zakręcanie kaloryferów zimą nie tylko nie zawsze wiąże się z oszczędnościami; to też ryzyko dostania mandatu. Pamiętajmy, że ponowne nagrzanie wychłodzonego pokoju oznacza konieczność zużycia większej ilości energii niż utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu. Grzejniki włączone nieustannie "na piątkę" to zaś nie tylko niemalże gwarancja otrzymania wysokich rachunków, ale i spore prawdopodobieństwo przegrzania mieszkania.

Jaka jest więc temperatura optymalna dla zachowania komfortu cieplnego? Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, by w mieszkaniach i domach wynosiła ona co najmniej 18 stopni, o ile przebywają w nich osoby zdrowe oraz odpowiednio ubrane. Nieco cieplej, bo minimum około 20 stopni, powinni mieć w pomieszczeniach seniorzy, małe dzieci i osoby przewlekle chore.

Powszechnie uznaje się, że idealna temperatura w salonie to ok. 20-22 stopnie Celsjusza. W sypialni powinno być nieco chłodniej, według zaleceń w granicach 16-19 stopni Celsjusza (tam, gdzie śpią dzieci i osoby starsze, 17-22 stopnie). W kuchni najlepiej utrzymywać temperaturę 18-20 stopni Celsjusza, nie zapominając o odpowiedniej wentylacji podczas gotowania. Najcieplejszym pomieszczeniem powinna być łazienka (od 22 do 24 stopni).

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w domu. Konsekwencje mogą być poważne

Temperaturę w mieszkaniu należy dostosować do swoich preferencji. Pamiętajmy przy tym, jak duży jest jej wpływ na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. W nadmiernie ogrzewanych pomieszczeniach panuje niska wilgotność, co wysusza śluzówki i może prowadzić m.in. do drapania w gardle, kaszlu, podrażnień, a także zwiększonej podatności na infekcje wirusowe i bakteryjne.

Przegrzane mieszkanie stanowi idealne środowisko do przenoszenia się alergenów. Zbyt wysoka temperatura w domu może również negatywnie wpłynąć na kondycję włosów i skóry. Ponadto jest ona odpowiedzialna za możliwe zmęczenie, problemy ze snem i pogorszenie jego jakości oraz przegrzanie organizmu.

Co się stanie, gdy w mieszkaniu będzie zbyt zimno? Z badań wynika, że zbyt niska temperatura może przyczynić się do zwężenia tętnic, a w rezultacie do podwyższenia ciśnienia krwi. Wskazuje się też, że zimne powietrze drażni drogi oddechowe, co może prowadzić do nasilenia objawów astmy. Ponadto możemy zaobserwować u siebie pogorszenie stanu psychicznego, narażamy się też na ryzyko hipotermii.

Eksperci ostrzegają, że przebywanie w zbyt niskiej temperaturze nie tylko obniża odporność, ale i zwiększa ryzyko zawału i udaru (szczególnie u osób starszych), a nawet zgonu.