Wizz Air ma nnowy pomysł na siebie. Trasa z Polski do Egiptu jednym z jego elementów

Wizz Air to jeden z największych przewoźników na polskim rynku. Polacy doskonale znają warunki na ich pokładach i chętnie testują nowe trasy. Jeszcze w styczniu linia lotnicza może polecieć z Polski do Egiptu. Zrobi to jednak na zupełnie innych zasadach niż dotychczas.

Linia lotnicza Wizz Air to niskokosztowy przewoźnik rejsowy. Oznacza to, że każdy może kupić sobie bilet na ich połączenie i polecieć do wybranego miejsca. Węgrzy współpracują też z biurami podróży, pozwalając im na zarezerwowanie części miejsc w samolocie. I to właśnie ten segment swojej podróży Wizz Air może rozwinąć w najbliższym czasie. Także w kontekście Egiptu.

Wizz Air poleci z Polski do Egiptu. Połączenie nie będzie dostępne dla każdego

Loty czarterowe cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem i ma to związek z rozwojem biur podróży. Takie samoloty są wynajmowane na potrzeby touroperatorów i zabierają na pokład niemal wyłącznie klientów wykupujących pakiety wakacyjne. Okazjonalnie zdarza się, że touroperator wyprzedaje ostatnie wolne miejsca na swoich pokładach. W Polsce robi to np. Rainbow.

Jak podaje serwis Fly4free.pl, Wizz Air planuje rozwijać ofertę czarterową. Oznacza to, że będzie wynajmował w całości swoje samoloty na potrzeby biur podróży. Pierwsze efekty tych planów możemy zobaczyć już w styczniu, bo właśnie w pierwszym miesiącu roku ma zadebiutować czarterowe połączenie z Katowic do Marsa Alam w Egipcie. W planach jest także uruchomienie takiego połączenia z Warszawy.

Operowanie na obu tych trasach ma być możliwe dzięki współpracy z biurem podróży Coral Travel. W systemie operatora widać już pierwsze oferty, których przelot realizowany jest na pokładzie Wizz Aira. Nie ma wątpliwości, że są to czartery, ponieważ oprócz bagażu podręcznego podróżni w cenie mają także bagaż rejestrowany o wadze 20 kg. I pasażerom raczej nikt nie będzie sprawdzał wymiarów plecaków.

Wizz Air idzie w ślady Ryanaira. Irlandczycy od dawna mają ofertę czarterową

Jak nieoficjalnie ustaliło Fly4free.pl, zimowe loty do Egiptu mogą być tylko wstępem do szerszej oferty. W planach na lato mają być np. loty z polski do tureckiej Antalyi. Czy jednak uda się je zrealizować? Tego dowiemy się za kilka miesięcy.

Warto jednak podkreślić, że uruchomienie czarterów w Wizz Airze nie byłoby aż tak dużym zaskoczeniem. Biurom podróży od dawna taką możliwość oferuje Ryanair. Natomiast brytyjski easyJet oprócz samolotów czarterowych samodzielnie sprzedaje pakiety lot+hotel za pośrednictwem easyJet Holidays.