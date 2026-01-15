Dokarmianie ptaków – co zrobić, by przetrwały zimę? Shutterstock.com/Nitr

Zimą ptaki mierzą się z wieloma trudnościami. To właśnie w tym okresie szczególnie przyda im się nasza pomoc. Mówimy nie tylko o dokarmianiu ptaków, ale i zapewnieniu im dostępu do wody, szczególnie w mroźne dni. Sprawdź, jak mądrze pomóc tym zwierzętom przetrwać zimę.

REKLAMA

Zima jest w naturze czasem spoczynku, a przyroda budzi się do życia wiosną. Niektóre zwierzęta, jak niedźwiedzie, zapadają w sen zimowy, inne zaś muszą radzić sobie z mrozami. Dla ptaków jest to trudny czas, w którym ciężej o zdobycie pożywienia. Dużą pomocą są pełne karmniki. Nie zapominajmy jednak, że jak wszystkie zwierzęta, ptaki potrzebują do przeżycia również wody. W czasie mrozów jest o nią (w formie płynnej) znacznie trudniej. Na szczęście możemy ptakom pomóc, i to bez wielkiego wysiłku.

Woda przy karmniku dla ptaków. Co zrobić, żeby nie zamarzała?

Znalezienie źródeł pożywienia to w czasie zimy duże wyzwanie dla ptaków. Równie, a czasem nawet bardziej problematyczne jest zdobycie wody. Nawet jeśli zapewnimy ptakom pełny karmnik, nie rozwiążemy wszystkich ich problemów.

REKLAMA

Podczas mrozów zwierzętom trudno jest znaleźć źródło wody, gdyż zamarzają kałuże, stawy, a nawet rzeki. Ugaszenie pragnienia jest tymczasem niezbędne dla przetrwania, dlatego jeśli chcemy pomóc ptakom, pomóżmy im zaspokoić tę potrzebę. Możemy to zrobić, wystawiając za parapet, na balkon lub do ogrodu spodek albo płytką miseczkę. Warto włożyć do naczynia kamień, który nie tylko zapewni ptakom bezpieczeństwo, ale i pozwoli na przysiadanie przy źródle wody.

Woda, rzecz jasna, w ujemnych temperaturach będzie zamarzać. Jest jednak sposób na ograniczenie tego zjawiska. Wystarczy odwrócić stabilną doniczkę (np. glinową, ceramiczną lub metalową; dla bezpieczeństwa musimy zapewnić dopływ powietrza), a pod spód włożyć zapalony znicz. Na tak przygotowanej konstrukcji możemy ustawić naczynie z wodą.

REKLAMA

– To proste rozwiązanie, które może wydłużyć czas, w którym woda pozostaje niezamarznięta, ale zawsze wymaga regularnej kontroli i zachowania ostrożności. Należy pamiętać, że ptaki tak jak inne zwierzęta nie jedzą śniegu, gdyż jego stopienie w układzie pokarmowym stanowi zbyt duży wydatek energetyczny. Będą więc poszukiwać źródeł niezamarzniętej wody – mówi Wojciech Schwartz, współzałożyciel marki Turdus [cytat za RegioDom.pl].

Zawartość poidełka dla ptaków należy wymieniać regularnie: co dwa dni, a jeśli zwierzęta często go używają, to nawet codziennie (lub częściej, jeśli woda zamarznie szybciej). Najlepiej ustawić je nieopodal karmnika, w nasłonecznionym miejscu, co sprawi, że woda dłużej zachowa swój stan skupienia.

REKLAMA

Rozsądna pomoc ptakom zimą

W okresie zimowym, szczególnie podczas największych mrozów, warto dokarmiać ptaki, by pomóc im przetrwać. Jeżeli nie chcemy zaszkodzić tym zwierzętom, zrezygnujmy z podawania im chleba. Zamiast niego w karmniku mogą wylądować choćby ziarna i nasiona: pszenica, owies, ziarna słonecznika, kukurydzy. Dokarmiać możemy również np. warzywami (wcześniej ugotowanymi), owocami (świeżymi lub suszonymi) i orzechami, a także słoniną (niesoloną).

Coraz częściej w sklepach oferowane są gotowe mieszanki tłuszczowo-nasienne, zwykle w kształcie kul albo dzwonków. Jak opisuje Karol Chajdecki z Nadleśnictwa Opoczno na stronie Lasów Państwowych, to dobry wybór, ale taką mieszankę możemy samodzielnie sporządzić w domu. Wystarczy kostka smalcu, garść nasion i ziaren. Po roztopieniu smalcu łączymy składniki, a gdy całość ostygnie, wkładamy do pojemnika i wieszamy na dworze w wybranym miejscu.

Ptaki przyzwyczajają się do miejsca, w którym są dokarmiane, dlatego należy wybrać stałą lokalizację karmnika lub przygotowanej "pyzy" tłuszczowo-nasiennej. Jeśli zima nie jest szczególnie sroga, zwierzęta prawdopodobnie poradzą sobie ze zdobyciem pokarmu. Możemy jednak ułatwić im znalezienie jego źródeł, sadząc w ogródku te drzewa i krzewy owocowe, których owoce utrzymują się jesienią i zimą. Jak czytamy na stronie Lasów Państwowych, należą do nich: bez koralowy, jarząb pospolity, dereń, dzika róża, bez czarny, kalina koralowa, głóg czy tarnina.