Najrzadziej nadawane imiona dla chłopców w Polsce. Fot. shutterstock / Jayakri

Wśród nowo narodzonych dzieci nie brakuje Nikodemów czy Antosiów. Są jednak i tacy, których imiona niemal wcale się nie powtarzają. Stworzyłam listę ładnych, ale zapomnianych imion dla chłopców. Nie brakuje zaskoczeń.

Wybór imienia dla dziecka jest dla rodziców niezwykle istotną kwestią. W Polsce do najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w 2025 roku należą m.in. Jan, Antoni, Leon, Stanisław, Nikodem oraz Jakub. A jak brzmią te nadawane najrzadziej?

Z danych na stronie gov.pl wynika, że w TOP 10 najmniej popularnych imion w Polsce dla chłopców są:

Ireneusz – to imię pochodzenia greckiego. Jego żeński odpowiednik to Irena. Choć w sumie ponad 58 tys. mężczyzn w Polsce nosi to imię, w ostatnim czasie stało się mało popularne. Wśród znanych Ireneuszów są: Ireneusz Dudek – piosenkarz i kompozytor, Ireneusz Iredyński – dramaturg oraz Ireneusz Kłos – siatkarz. Wojtek – to imię najbardziej mnie zaskoczyło, bo jest popularne, ale jak widać, mało kto już decyduje się, aby tak nazwać swoje dziecko. To też zdrobnienie od imienia Wojciech, które ma pochodzenie słowiańskie. Składa się ono z członu 'woj' pochodzącego od staropolskiego określenia oznaczającego 'wojownika' oraz słowa 'ciech' wywodzącego się od 'cieszyć się' i oznaczającego radość. Zenon – to imię pochodzenia greckiego, oznaczające "dar Zeusa". Żeńskim odpowiednikiem jest Zenona. O znanych Zenonach wciąż możemy usłyszeć w mediach, czyli o słynnym Zenonie Martyniuku, "królu" disco polo, oraz Zenonie Laskowiku – polskim artyście kabaretowym. Vito – obcojęzyczna wersja imienia Wit. To imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa "vita", które oznacza "życie". Tycjan – to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od rodowego nazwiska 'Titianus', co oznacza 'należący do Tytusa' lub 'pochodzący od Tytusa'. Jest znane z historii sztuki (malarz Tycjan Vecellio) oraz religii (św. Tycjan, biskup). Gniewosz – forma pochodna od męskiego imienia Gniewomir. Składa się z członu Gniewo– (gniew) oraz –mir (pokój, spokój, dobro). Mogło zatem oznaczać "ten, który uśmierza gniew". Lucjusz – imię pochodzenia łacińskiego, należące do nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich, oznaczające 'urodzony o brzasku'. Ponadto imię Lucjusz nosił jeden z bohaterów książek o Harrym Potterze, czyli słynny Malfoy. Alek – popularne polskie imię męskie, najczęściej będące zdrobnieniem od imion Aleksander lub Aleksy, które wywodzą się z greki i oznaczają "obrońcę ludzi" lub "tego, który broni mężów/pomaga". Kewin – pierwsze skojarzenie wiąże się oczywiście z filmem "Kevin sam w domu", ale to imię było znane już w Polsce w latach 70. XX wieku, pochodzenia celtyckiego, wywodzące się od irlandzkiego Caoimhín, oznaczające 'przystojny', 'ładny' lub 'szlachetny'. Gerard – to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów oznaczających 'oszczep', 'silny' lub 'odważny'.

