Lista rzeczy do spakowania do plecaka ewakuacyjnego. Shutterstock.com/New Africa

Plecak ewakuacyjny (inaczej ucieczkowy) powinien znaleźć się w każdej szafie. Powinien on zawierać wyposażenie, gdyż w kryzysowych momentach każda sekunda ma znaczenie. Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Przygotowaliśmy listę przedmiotów, które muszą do niego trafić.

Plecak ewakuacyjny nie jest fanaberią: to narzędzie, które umożliwi przetrwanie w kryzysowym momencie. Za przygotowaniem plecaka ucieczkowego przemawia szereg argumentów, włączając w to sytuację na arenie międzynarodowej, ale nie tylko; zrobisz z niego użytek w razie katastrofy naturalnej lub klęski żywiołowej. Na sklepowe półki raz po raz trafiają gotowe opcje, ale mogą one mieć pewne wady, dlatego lepiej samodzielnie spakować torbę rychłej ucieczki.

Plecak ewakuacyjny: lista rzeczy do spakowania

Przygotowany plecak ewakuacyjny to taki, w którym znajdują się wszystkie przedmioty mające zapewnić przetrwanie przez kilka dni. Podstawą jest fakt, że bagaż powinien być całkowicie gotowy – nie odkładaj spakowania rzeczy, których nie masz pod ręką, "na później". Zrób to jak najszybciej, a jeśli będziesz musiał szybko zabrać bagaż, podziękujesz samemu sobie.

Listę rzeczy do spakowania do plecaka ewakuacyjnego przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W naTemat.pl przedstawiamy pełne wyposażenie plecaka ucieczkowego, biorąc pod uwagę porady opublikowane na oficjalnej rządowej stronie. Powinny znaleźć się w nim:

najważniejsze dokumenty: dowód tożsamości, akty urodzenia, ślubu, zgonu, akty własności mieszkania, zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie, podstawowe informacje medyczne oraz cyfrowe kopie dokumentów na pendrive (to będzie twoja tzw. teczka bezpieczeństwa), gotówka (najlepiej w małych nominałach), żywność na 2 dni (tzw. suchy prowiant, w tym batony energetyczne oraz konserwy – uwaga, co jakiś czas sprawdzaj daty przydatności pożywienia), woda (RCB doradza spakowanie butelki filtrującej wodę z nowym filtrem), kurtka przeciwdeszczowa, odzież na zmianę, maski ochronne na drogi oddechowe, śpiwór, apteczka pierwszej pomocy, a w niej leki przeciwbólowe, opatrunki, bandaże, plastry, folia NRC, termometr, pęseta, elektrolity, środki przeciwbiegunkowe, środki higieniczne: mydło, żel do dezynfekcji, worki na śmieci, latarka i zapasowe baterie, radio na baterie i zapasowe baterie, kompas, mapa lokalna oraz GPS, zapalniczka lub zapałki, otwieracz do puszek, gwizdek do sygnalizowania, notes i ołówek, narzędzia wielofunkcyjne, np. kombinerki, nóż, łom, dodatkowe przedmioty, takie jak telefon z zapasowym źródłem energii, ładowarka samochodowa/powerbank, gumy, sznurki, taśmy izolacyjne.

Przy pakowaniu plecaka ewakuacyjnego weź również pod uwagę indywidualne potrzeby każdego z domowników: powinny się w nim znaleźć także np. stale przyjmowane leki czy też okulary. Jeśli posiadasz zwierzęta, przygotuj wyposażenie także dla nich (spakuj np. książeczkę zdrowia, wodę, zapas karmy). Do bagażu dołącz kartkę z imieniem, nazwiskiem i adresem.

Co jakiś czas sprawdzaj zawartość plecaka i upewniaj się, czy sprzęty są sprawne, baterie naładowane, a żywność nieprzeterminowana. Pamiętaj też, że w razie potrzeby powinieneś chwycić torbę rychłej ucieczki i wyjść z domu – musi więc być schowana w łatwo dostępnym miejscu, a także odpowiednio lekka i wygodna.

Dlaczego warto mieć plecak ucieczkowy?

Plecak ucieczkowy, plecak ewakuacyjny lub torba rychłej ucieczki (każde z wymienionych określeń opisuje ten sam przedmiot) może ochronić nie tylko ciebie, ale i twoich bliskich. Może przydać się w razie klęski żywiołowej (np. powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi), awarii infrastruktury lub innej nagłej, kryzysowej sytuacji (np. militarnej).

Na wszelki wypadek każdy z domowników powinien mieć w domu spakowany plecak. Dzięki temu w razie konieczności ewakuacji z miejsca zamieszkania nie trzeba będzie tracić cennych sekund na pakowanie swoich rzeczy (i narażać się na odkrycie, że brakuje czegoś niezbędnego do przetrwania). Wystarczy, że weźmiesz gotowy bagaż, oszczędzając sobie paniki, a w międzyczasie w razie potrzeby zdążysz podjąć ważne decyzje.