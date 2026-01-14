W weekend synoptycy prognozują wysokie ciśnienie i zmianę temperatury.
W weekend synoptycy prognozują wysokie ciśnienie i zmianę temperatury. Fot. mapa IMGW-BIP

Po minimalnym wzroście temperatur, a miejscami nawet odwilży szykuje się zmiana w Polsce. W najbliższy weekend termometry znów będą szaleć, a w dodatku prognozowane jest wysokie ciśnienie. To nie są dobre wieści dla wrażliwych na takie zjawiska.

Początek roku w pogodzie daje nam w kość. Po śnieżycach i siarczystych mrozach w połowie stycznia nawiedziły nas także obfite opady deszczu zamieniające się w gołoledź. A na jaką pogodę możemy przygotować się w najbliższy weekend?

Jeszcze do piątku w niemal całym kraju będziemy obserwować lekki wzrost temperatury. Na zachodzie w dzień na plusie, gorzej na wschodzie – tam nadal poniżej zera, ale z lekką poprawą po ostatnich dwudziestostopniowych mrozach. Nie będziemy mogli też narzekać na brak opadów, które nawiedzą niemal całą Polskę.

Pogoda znów oszaleje. W weekend mróz i wysokie ciśnienie

W weekend będzie mniej chmur i opadów, ale znów przyjdzie ochłodzenie. 17 stycznia (sobota) na wschodzie nawet do –16 stopni Celsjusza, na zachodzie w granicach zera, a miejscami może spaść do –2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, w zachodniej połowie kraju okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W niedzielę (18 stycznia) nadal bezchmurnie lub miejscami z małym zachmurzeniem. IMGW podaje, że znów musimy przygotować się na mróz: minimalna temperatura na wschodzie wyniesie –17 stopni Celsjusza, około –10 st. C. w centrum, do –2 na zachodzie. W dzień nieco powyżej zera będzie jedynie na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, w zachodniej połowie kraju okresami porywisty, przeważnie z kierunków południowych.

Pod koniec tygodnia nastąpi też duży wzrost ciśnienia. Obecnie barometry pokazują mniej więcej 1019 hPa. Tak ma być do niedzieli. W ciągu dnia ciśnienie atmosferyczne może osiągnąć od około 1029 hPa na zachodzie, przez 1035 hPa w centrum, aż do nawet 1041 hPa na wschodzie Polski. Meteopaci mogą tego dnia źle się czuć.

