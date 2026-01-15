Lotnisko w Krakowie znów ma problemy z pogodą. Loty przekierowane do Katowic Fot. Tupungato/Shutterstock

Czwartek 15 stycznia przyniósł dużą zmianę w pogodzie. Po środowych opadach śniegu i marznącego deszczu przyszedł czas na ocieplenie. Dla lotniska w Balicach nie była to jednak dobra wiadomość.

Styczeń będzie bardzo trudnym dniem dla lotnisk w znacznej część Europy. Najpierw śnieżyce spowodowały paraliż w Amsterdamie i Wielkiej Brytanii, a w środę 14 stycznia uderzenie zimy doprowadziło do utrudnień w Warszawie. Chwilowy odwrót zimy to świetna informacja dla wszystkich, poza lotniskiem w Balicach. W czwartek 15 stycznia doszło tam do przekierowań lotów.

Lotnisko w Balicach walczy z pogodą. Katowice przejmują połączenia

Krakowskie lotnisko w Balicach ma za sobą kilka trudnych tygodni. Zwłaszcza w grudniu z powodu mgieł spowijających pas startowy dochodziło tam regularnie do przekierowywania dziesiątek połączeń dziennie. Znaczna część samolotów zamiast pod stolicą Małopolski lądowała w Katowicach, Wrocławiu, a czasami także w czeskiej Ostrawie.

Mrozy i zimowa aura sprawiły, że utrudnień w porcie było mniej. Niestety czwartkowe opóźnienie sprawiło, że pogodowy koszmar wrócił. Na razie z niewielką mocą. Lotnisko w Katowicach poinformowało w czwartek przed południem, że przejęło kilka krakowskich lotów.

Tym razem w Katowicach wylądowało sześć samolotów przekierowanych z Krakowa. Jak poinformował śląski port były to loty SunExpress z Antalyi (XQ432), Finnair z Helsinek (AY 1161), SAS z Kopenhagi (SK1735), a także loty Ryanaira z Barcelony (FR3049), Rzymu Ciampino (FR82) i Kopenhagi (FR2725).

Pogoda w Krakowie lepsza, a loty wróciły do normy

Tym razem utrudnienia nie trwały długo. Jak podało lotnisko w Katowicach, od godziny 11:20 samoloty znów bezpiecznie lądują w Krakowie. Wieczorem prognozowane są tam natomiast opady śniegu, a w ciągu dnia marznącego deszczu. Oznacza to konieczność odladzania samolotów, a ta może doprowadzić do powstawania opóźnień.

Port w Krakowie jest świadomy problemu. Jeszcze w tym roku ma tam zostać zamontowany system ILS II kategorii. Dzięki temu nawet 70 proc. lotów, które aktualnie są przekierowywane, będzie mogło bezpiecznie wylądować. A mówimy o dużej skale. Z danych przekazanych przez serwis pasazer.com wynika, że w 2025 roku z Balic przekierowano 522 loty. Aż 262 w grudniu.