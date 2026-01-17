Rada Krajowa Polski 2050 przerwała obrady do poniedziałku. Hołownia przekazał prowadzenie i wylogował się z posiedzenia Fot. Robson90, Shutterstock; Kancelaria Sejmu RP; flick; montaż: naTemat.pl

Zamiast wyjścia z kryzysu – kolejna przerwa. Rada Krajowa Polski 2050 miała zdecydować, jak uratować skompromitowany proces wyboru nowego przewodniczącego. Zakończyło się na przerwaniu obrad, "wylogowaniu" Szymona Hołowni i jeszcze większym wrażeniu chaosu w partii.

Piątkowe posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 ruszyło po godz. 18:30 w formule online. Stawką było to, co zrobić dalej z wyborami nowego przewodniczącego po tym, jak w poniedziałek unieważniono całą drugą turę głosowania z powodu "nieprzewidzianych problemów technicznych".

Szymon Hołownia prowadził obrady z zagranicy. Około godz. 23 czasu polskiego miał przekazać prowadzenie Agnieszce Buczyńskiej, powołując się na zmęczenie i późną godzinę w miejscu, w którym przebywał. W praktyce oznaczało to jego wylogowanie z posiedzenia w momencie, gdy – jak twierdzi część działaczy – głosowania zaczynały układać się nie po jego myśli.

To właśnie Buczyńska ogłosiła następnie przerwę w obradach do poniedziałku do godz. 18. W wydanym w nocy oświadczeniu zapewniła, że decyzja była podyktowana "troską o zachowanie wysokich standardów pracy Rady Krajowej" i potrzebą uporządkowanego, merytorycznego dokończenia posiedzenia. Podkreśliła, że działała w granicach swoich uprawnień, a przerwa ma umożliwić spokojne procedowanie dalszych punktów.

Partia w pół kroku. Wybory unieważnione, przywództwa brak

Piątkowe posiedzenie nie było początkiem kryzysu, lecz jego kolejnym aktem. Przypomnijmy: druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 odbyła się 12 stycznia, również online. Do dogrywki weszły dwie ministerki z rządu: szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Głosowanie miało zakończyć się o godz. 22, a wkrótce potem miały zostać ogłoszone wyniki. Zamiast tego późnym wieczorem pojawił się komunikat o problemach technicznych i informacji, że system do głosowania zamknął się przedwcześnie. Krajowa Komisja Wyborcza uznała, że w tej sytuacji całą drugą turę należy unieważnić, a Rada Krajowa ma wyznaczyć nowy tryb dalszego postępowania.

Właśnie to miało być ustalone wczoraj: czy powtarzać jedynie drugą turę, zachowując dotychczasowy duet kandydatek, czy wyzerować cały proces, łącznie z możliwością zgłaszania nowych nazwisk. Od tego zależy przyszłość samego Szymona Hołowni. We wrześniu ogłosił, że rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję jako przewodniczący, a równolegle starał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Gdy ten scenariusz upadł, zaczął sygnalizować, że mógłby wrócić do gry o przywództwo – ale tylko w sytuacji, gdy wybory zostaną przeprowadzone od początku. W przeciwnym wypadku rozważy odejście z partii.

