Polska wpadnie w uścisk tęgiego mrozu

Nadchodzące dni przyniosą w Polsce arktyczną aurę. Prognozy synoptyków IMGW nie pozostawiają złudzeń: temperatura spadnie znacznie poniżej zera, a silny mróz będzie odczuwalny nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia.

W nadchodzącym tygodniu Polska wpadnie w uścisk tęgiego mrozu. Według prognoz IMGW-PIB dominować będą układy wyżowe sprowadzające mroźne i na ogół suche powietrze. "Oprócz silnego mrozu możliwe lokalne zagrożenia związane z oblodzeniem – zwłaszcza czarnego lodu, w związku z depozycją przechłodzonych kropli mgły na nawierzchniach" – czytamy.

Niedziela 18 stycznia na przeważającym obszarze kraju jest bezchmurna. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -11°C na północnym wschodzie do około -4°C w centrum i 3°C na krańcach zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą sięgać do 120 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie jeszcze mroźniej – od -20°C na południowym wschodzie i -17°C na wschodzie, przez -13°C w centrum, do -2°C na zachodzie kraju. Co więcej, lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia prognozowane są spadki temperatury do -25°C.

W poniedziałek 19 stycznia temperatura maksymalna wyniesie od -10°C miejscowo na wschodzie do około -3°C w centrum i 2°C na krańcach zachodnich. Z kolei w nocy prognozowana temperatura minimalna to: -20°C na krańcach wschodnich kraju, około -13°C w centrum i -3°C na zachodzie.

W drugiej połowie tygodnia mrozy nie ustąpią, choć na zachodzie prognozowana jest odwilż. "Temperatura minimalna od -19°C na wschodzie, około -11°C w centrum do -6°C na krańcach południowo-zachodnich i -2°C na Półwyspie Helskim. Temperatura maksymalna od -10°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum do 5°C na południowym zachodzie" – czytamy w prognozie IMGW na wtorek i środę.

W drugiej części tygodnia mróz już w całej Polsce

Przełom ma nastąpić w czwartek 22 stycznia – tego dnia mróz ogarnie już całą Polskę. "Temperatura minimalna od -17°C na południowym wschodzie, około -14 w centrum do -9°C na południowym zachodzie, cieplej około -5°C na Półwyspie Helskim. Temperatura maksymalna przeważnie od -9°C do -5°C, cieplej miejscami w rejonie Półwyspu Helskiego -4°C i w rejonach podgórskich -2°C" – podają synoptycy.

Według IMGW pod koniec przyszłego tygodnia miejscami mróz może złagodnieć i będą możliwe opady śniegu lub opady marznące. Synoptycy dodają przy tym, że jeśli chodzi o dalsze prognozy – są one na tyle niestabilne, że "trudno określić scenariusz".

