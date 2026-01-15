"Dalej jazda 2" ma już zwiastun.1. część hitu Netflixa była fatalna

Film "Dalej jazda 2" z Marianem Opanią i Małgorzatą Różniatowską doczekał się zwiastuna Fot. kadr z filmu "Dalej jazda 2"

Komedia "Dalej jazda" z Marianem Opanią, która po premierze stała się absolutnym hitem serwisu Netflix, doczeka się niebawem drugiej części. Twórcy pochwalili się właśnie zwiastunem kontynuacji. Oby była lepsza od oryginału, aczkolwiek poprzeczka i tak została ustawiona bardzo nisko.

Ranking oglądalności platformy streamingowej Netflix nie zawsze jest wyznacznikiem jakości, o czym świadczy choćby sukces, jaki na platformie odniósł film "Dalej jazda!" z 2024 roku. Pod koniec minionego marca media informowały, że w kinach produkcję zobaczyło aż 500 tys. widzów.

Owszem, komedia w reżyserii Mariusza Kuczewskiego (scenarzysty nowego "Znachora") miała być z zasady prostą historią o miłości starszej pary, ale ostatecznie jej scenariusz ani nie bawił, ani wyjątkowo nie wzruszał. Nieśmieszny wręcz absurd podsycono wałkowanymi po kilkadziesiąt razy powiedzonkami pokroju samego tytułu, co dodatkowo utrwaliło moją niechęć względem tego filmu. Oczywiście biorę pod uwagę, że nie był on kierowany do młodszych pokoleń.

Widzowie, którym komedia akurat się spodobała, ucieszą się na wieść, że w niedalekiej przyszłości na dużym ekranie obejrzą "Dalej jazda 2". W pierwszym zwiastunie produkcji zanosi się na wielki ślub.

Zwiastun filmu "Dalej jazda 2" z Marian Opanią i Julią Wieniawą

W "Dalej jazda!" skrywający pewną tajemnicę Józek postanowił wybrać się w sentymentalną podróż po Polsce razem ze swoją żoną Elą, u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Wycieczkę seniorów za wszelką cenę pragnął powstrzymać ich nadopiekuńczy syn, co finalnie doprowadziło do istnej komedii pomyłek. Starsze małżeństwo chciało odwiedzić Trzy Korony, jednak Eli wcale nie chodziło o Pieniny.

Fabuła "Dalej jazda 2" zapowiada się nieco inaczej. W sequelu Józek i Ela podejmują decyzję o odnowieniu przysięgi małżeńskiej. "Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia" – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

W obsadzie "Dalej jazda 2" powtórnie znaleźli się Marian Opania ("Człowiek z żelaza"), Małgorzata Różniatowska ("Pieniądze to nie wszystko"), Wiktor Zborowski ("Miś"), Mariusz Drężek ("Pół wieku poezji później"), Anita Sokołowska ("Przyjaciółki") i Julia Wieniawa ("W lesie dziś nie zaśnie nikt").

Nowymi nazwiskami w sequelu są m.in. Maria Winiarska ("Siedlisko") i Cezary Pazura ("Kiler"), który wciela się w proboszcza.