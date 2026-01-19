Dmitrij Medwiediew triumfuje po decyzji Trumpa o cłach na Europę. Fot. www.kremlin.ru; Shutterstock; montaż: naTemat.pl

Decyzja Donalda Trumpa o nałożeniu nowych ceł na osiem państw europejskich stała się paliwem dla propagandy Kremla. Dmitrij Medwiediew, były prezydent Rosji i obecnie jeden z głównych ideologów władzy, ogłosił w mediach społecznościowych, że "bezczelni Europejczycy" zostaną wreszcie ukarani za obronę NATO.

REKLAMA

Dmitrij Medwiediew opublikował listę pięciu zdarzeń, które – jak twierdzi – mają zdefiniować rok 2026. Jednym z nich jest właśnie decyzja Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł na osiem państw Europy: Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię. Podwyżki mają wejść w życie na początku lutego, a kilka miesięcy później zostać jeszcze zaostrzone.

Medwiediew przedstawia ten ruch jako triumf amerykańskiego egoizmu i jednocześnie policzek wymierzony wspólnym europejskim interesom. W jego narracji Stany Zjednoczone wybierają dziś Grenlandię zamiast solidarności w ramach sojuszu wojskowego, a Europa musi za to "zapłacić" wyższymi cłami. Z punktu widzenia propagandy Kremla taki konflikt jest idealny, bowiem pokazuje Zachód jako podzielony, skłócony i niezdolny do wspólnej odpowiedzi na działania Rosji.

REKLAMA

Nieprzypadkowo rosyjski polityk podkreśla, że cła są karą za obronę NATO. Od początku inwazji na Ukrainę jednym z celów Moskwy jest osłabienie zaufania pomiędzy sojusznikami. Każdy spór między USA a Europą – czy dotyczy wydatków na obronę, czy handlu – jest natychmiast wykorzystywany jako dowód na rzekomy rozpad zachodniego porządku.

Grenlandia w centrum gry, a Europa jako chłopiec do bicia

Tłem najnowszych komentarzy Medwiediewa jest spór o Grenlandię. Waszyngton od tygodni naciska na przejęcie kontroli nad strategiczną wyspą, argumentując to względami bezpieczeństwa. Część państw europejskich, w tym skandynawskie, otwarcie sprzeciwia się takiemu podejściu i wysłała na wyspę swoich żołnierzy w ramach ćwiczeń wspierających Danię, do której Grenlandia formalnie należy.

REKLAMA

Trump odpowiedział typowo dla siebie: zamiast sporu dyplomatycznego wybrał broń gospodarczą i ogłosił cła na państwa, które najmocniej stanęły po stronie Danii. Oznacza to podniesienie kosztów handlu pomiędzy kluczowymi sojusznikami w NATO. Dla Europy grozi to stratami ekonomicznymi i kolejnym kryzysem politycznym, dla Kremla – jest wymarzonym dowodem, że Stany Zjednoczone traktują sojuszników instrumentalnie.

Medwiediew próbuje teraz ten obraz jeszcze bardziej wzmocnić. W swoich prognozach przekonuje, że w efekcie takich sporów francuska scena polityczna może przesunąć się w stronę wyjścia z NATO, a Europa stanie się coraz bardziej samotna i zagubiona. To klasyczna technika rosyjskiej dezinformacji: na kanwie realnych napięć buduje się daleko idące scenariusze o rozpadzie sojuszu i "końcu Europy, jaką znamy".

REKLAMA

Przepowiednie jako narzędzie propagandy

Lista "przewidywań" Medwiediewa na 2026 r. nie ogranicza się jedynie do ceł i Grenlandii. Pojawiają się w niej mroczne scenariusze dla sąsiadów Rosji, jak wizja "likwidacji" państwowości Mołdawii, a także groteskowe wątki o tym, że Trump ma wkrótce ogłosić oficjalny kontakt z obcą cywilizacją. Całość jest opakowana w charakterystyczny dla byłego prezydenta miks ironii, pogardy i czarnego humoru.

Choć takie wypowiedzi mogą brzmieć jak polityczny kabaret, ich cel jest bardzo poważny. Medwiediew od lat pełni rolę jednego z głównych "głośników" Kremla. Jego wpisy są szeroko cytowane w rosyjskich mediach, a następnie trafiają do zagranicznych serwisów jako przykład rzekomo szczerych myśli rosyjskiej elity władzy. W ten sposób propaganda miesza granicę między poważną analizą a politycznym trollingiem, próbując zaszczepić w opinii publicznej myśl, że Zachód stoi u progu chaosu, a Rosja jedynie "realistycznie opisuje przyszłość".