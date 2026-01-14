PIT i składka zdrowotna znikają? Fot. Flickr.com / KPRM

PIT, składki emerytalne, zdrowotne i cała reszta – wszystko w jednym, prostszym mechanizmie. Taki plan dla milionów podatników trafił właśnie na biurka ministrów. Rząd ma dostać gotowy plan podatkowej rewolucji.

List z propozycją zmian trafił do szefów kilku resortów naraz: rodziny, pracy i polityki społecznej, finansów, gospodarki oraz funduszy i polityki regionalnej. Szefowie wpływowych think tanków zajmujących się finansami publicznymi i rynkiem pracy przekonują, że czas na kompleksową reformę, a nie kolejne łatki, które w rzeczywistości nic nie dają.

Ma to być tzw. jednolita danina. Zamiast osobno liczyć PIT, składki emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz mnożyć wyjątki, podatnik widziałby jedno, spójne obciążenie. Byłoby ono skonstruowane tak, by uprościć rozliczenia, ujednolicić zasady i zlikwidować równoległe reżimy, które dziś różnią się w zależności od formy zatrudnienia.

Jak miałaby działać jednolita danina?

Autor koncepcji nowego podatku w obecnym kształcie, były urzędnik Ministerstwa Finansów Artur Krawczyk, opisuje ją jako gruntowną przebudowę logiki systemu. Najpierw pojawiałaby się część składkowa – liniowa, zależna od dochodu, ale z jednolitymi regułami. To ona finansowałaby zabezpieczenie społeczne: emerytury, renty czy inne świadczenia zależne od stażu i wysokości odprowadzonych składek.

Jak donosi serwis Interia Biznes, dopiero powyżej tego poziomu wchodziłby podatek progresywny, którego stawka rosłaby wraz z dochodem. Oznaczałoby to, że podatnik płaciłby jedną daninę, w której wyraźnie można byłoby odczytać, jaka część odpowiada za jego przyszłe świadczenia, a jaka zasila ogólny budżet państwa.

Według twórców propozycji ogólne obciążenie dla większości osób pracujących miałoby pozostać zbliżone do obecnego, podobnie jak wpływy dla państwa. Zmienić ma się przede wszystkim przejrzystość i spójność zasad.

A co z NFZ i przedsiębiorcami?

Jednym z najbardziej dotkliwych punktów dzisiejszego systemu jest składka zdrowotna, która po ostatnich zmianach stała się źródłem chaosu i konfliktów, szczególnie wśród przedsiębiorców. W modelu jednolitej daniny ten element miałby zniknąć z indywidualnych rozliczeń.

Serwis money.pl informuje, że po wprowadzeniu nowego podatku Narodowy Fundusz Zdrowia byłby finansowany w całości z budżetu, czyli z części podatkowej nowej daniny. Dla podatników oznaczałoby to zniknięcie osobnej, często nieintuicyjnie liczonej pozycji, a dla państwa konieczność jasnego zdefiniowania, jaka część wpływów ma trafiać na ochronę zdrowia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą miałyby zostać włączone do jednolitego mechanizmu, ale z dodatkowymi ulgami i rozwiązaniami osłonowymi. Chodzi o to, by nie dobijać małych firm, ale stopniowo zbliżać warunki obciążenia do tych, które dotyczą pracowników etatowych.

Koniec ucieczki w inne formy zatrudnienia?

Jednym z głównych celów reformy jest zbliżenie tzw. klina podatkowo-składkowego między umową o pracę a działalnością gospodarczą czy innymi formami zatrudnienia. Dziś różnice są na tyle duże, że system sam zachęca do szukania tańszych, mniej stabilnych konstrukcji – od kontraktów B2B po różne odmiany tzw. śmieciówek (umowy zlecenia i o dzieło).

Wprowadzenie jednej, wspólnej daniny z ujednoliconymi zasadami miałoby ograniczyć tę segmentację rynku pracy. Jeśli klin dla różnych form pracy najemnej będzie porównywalny, mniej będzie sensu budować biznes na optymalizacjach, a więcej na realnej wartości pracy i wynagrodzenia.

To ważne także w kontekście unijnych zobowiązań. Dotychczasowe "kamienie milowe" związane z Krajowym Planem Odbudowy zakładały m.in. walkę z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Zwolennicy jednolitej daniny twierdzą, że spójny system podatkowo-składkowy byłby bardziej skutecznym narzędziem niż punktowe zmiany przepisów o PIP.

