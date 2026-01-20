Zimowe wyjazdy mają się świetnie, a Polacy wykorzystują ferie zimowe, aby uciec od mroźnej zimy w kraju. Jednak podczas długich lotów będą musieli mieć się na baczności. Aż 8 europejskich linii lotniczych wydało zakaz korzystania z popularnego gadżetu na swoich pokładach.
Wielka zmiana w liniach lotniczych. Podczas gdy Air France wprowadza na swoje pokłady darmowy internet i nową rozrywkę pokładową, Lufthansa i linie z jej grupy, nagle zakazały korzystania z powerbanków. Nowe zasady weszły w życie natychmiast i są prawdziwym utrapieniem dla turystów.
Lufthansa nagle zakazała korzystania z powerbanków na swoich pokładach
W styczniu grupa Lufthansa wydała całkowity zakaz korzystania z powerbanków na pokładach swoich samolotów. Urządzeń nie można ładować z gniazd w samolocie. Zakazane jest także ładowanie telefonu za pośrednictwem przenośnego banku energii. To jednak nie koniec nowych zasad.
Pasażerowie będą mogli przewozić takie urządzenia wyłącznie w bagażu podręcznym, jak dotychczas, ale plecak czy walizka z powerbankiem będą musiały znajdować się pod siedzeniem. Bank energii będzie można też włożyć do kieszeni. Ważne, żeby nie przechowywać go w schowku nad głową.
Dodatkowo pasażerowie będą mogli zabrać ze sobą urządzenia nie większe niż 100 watogodzin, czyli ok. 20 tys. mAh. W przypadku urządzeń do 160 watogodzin (32 tys. mAh) potrzebna jest zgoda przedstawiciela przewoźnika. Takie zasady już teraz obowiązują w 8 liniach lotniczych tworzących grupę Lufthansy. Chodzi o Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss, Air Dolomiti i oczywiście Lufthansę.
Lufthansa zakazuje powerbanków. Air France zapewnia pasażerom Apple TV
Zakaz korzystania z powerbanków może być dotkliwy, jeżeli nie zabierzecie ze sobą kabla USB, którym będziecie mogli naładować telefon z gniazdka. Jest to też uciążliwe na pokładzie Wizz Aira, który również zakazał ładowania telefonów z powerbanku, ale nie oferuje gniazdek na pokładzie.
W takich chwilach bezcenna okazuje się rozrywka pokładowa dostępna w cenie biletu i na ekranie zamontowanym w siedzeniu. Swoją ofertę w tym zakresie na początku roku rozbudowały linie lotnicze Air France, które nawiązały współpracę z Apple TV.
Dzięki temu na ich pokładach można oglądać takie produkcje jak "Ted Lasso", "The Morning Show" czy "Rozdzielenie" (Severancae). Każdy pasażer lotu długodystansowego ma już dostęp do trzech pierwszych odcinków seriali oryginalnych Apple TV. Na lotach krótkodystansowych oglądanie będzie możliwe na własnym urządzeniu za sprawą darmowego Wi-Fi na pokładzie.
