Nagła decyzja 8 europejskich linii lotniczych. Zakazali bardzo popularnego gadżetu Fot. R. Rizvanov/Shutterstock

Zimowe wyjazdy mają się świetnie, a Polacy wykorzystują ferie zimowe, aby uciec od mroźnej zimy w kraju. Jednak podczas długich lotów będą musieli mieć się na baczności. Aż 8 europejskich linii lotniczych wydało zakaz korzystania z popularnego gadżetu na swoich pokładach.

REKLAMA

Wielka zmiana w liniach lotniczych. Podczas gdy Air France wprowadza na swoje pokłady darmowy internet i nową rozrywkę pokładową, Lufthansa i linie z jej grupy, nagle zakazały korzystania z powerbanków. Nowe zasady weszły w życie natychmiast i są prawdziwym utrapieniem dla turystów.

Lufthansa nagle zakazała korzystania z powerbanków na swoich pokładach

W styczniu grupa Lufthansa wydała całkowity zakaz korzystania z powerbanków na pokładach swoich samolotów. Urządzeń nie można ładować z gniazd w samolocie. Zakazane jest także ładowanie telefonu za pośrednictwem przenośnego banku energii. To jednak nie koniec nowych zasad.

REKLAMA

Pasażerowie będą mogli przewozić takie urządzenia wyłącznie w bagażu podręcznym, jak dotychczas, ale plecak czy walizka z powerbankiem będą musiały znajdować się pod siedzeniem. Bank energii będzie można też włożyć do kieszeni. Ważne, żeby nie przechowywać go w schowku nad głową.

Dodatkowo pasażerowie będą mogli zabrać ze sobą urządzenia nie większe niż 100 watogodzin, czyli ok. 20 tys. mAh. W przypadku urządzeń do 160 watogodzin (32 tys. mAh) potrzebna jest zgoda przedstawiciela przewoźnika. Takie zasady już teraz obowiązują w 8 liniach lotniczych tworzących grupę Lufthansy. Chodzi o Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss, Air Dolomiti i oczywiście Lufthansę.

REKLAMA

Lufthansa zakazuje powerbanków. Air France zapewnia pasażerom Apple TV

Zakaz korzystania z powerbanków może być dotkliwy, jeżeli nie zabierzecie ze sobą kabla USB, którym będziecie mogli naładować telefon z gniazdka. Jest to też uciążliwe na pokładzie Wizz Aira, który również zakazał ładowania telefonów z powerbanku, ale nie oferuje gniazdek na pokładzie.

W takich chwilach bezcenna okazuje się rozrywka pokładowa dostępna w cenie biletu i na ekranie zamontowanym w siedzeniu. Swoją ofertę w tym zakresie na początku roku rozbudowały linie lotnicze Air France, które nawiązały współpracę z Apple TV.

REKLAMA