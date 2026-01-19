Wizz Air odwołuje loty z Gdańska. Znika kolejna trasa, którą Polacy uwielbiają Fot. Fotokon/Shutterstock

Zapadła kolejna szokująca decyzja dla pasażerów. Wizz Air zawiesi na 3 miesiące loty z Gdańska na jedną z ulubionych wysp Polaków. To już drugi tak bolesny dla podróżnych ruch tego przewoźnika w zaledwie kilka dni.

REKLAMA

Połowa stycznia to dla turystów początek ferii zimowych, a dla linii lotniczych czas na ostateczne dopięcie letniej siatki połączeń. Ta zacznie obowiązywać już pod koniec marca. Wizz Air co jakiś czas zapowiada nowe trasy, ale w ramach optymalizacji decyduje się także na cięcia. Te w Gdańsku mogą być wyjątkowo bolesne.

Wizz Air odwołuje loty z Gdańska na wyspę wiecznej wiosny. I to w wakacje

Polacy lubią zwiedzać i odkrywać nowe miejsca, ale zdarza się też, że kiedy znajdą "swój kierunek", to latają tam bez końca. Idealny przykładem takiej fascynacji są hiszpańskie Alicante, czy Malta. Oba te miejsca były jednymi z najchętniej odwiedzanych w 2025 roku.

REKLAMA

Polacy pokochali także należącą do Portugalii Maderę. Wyspa wiecznej wiosny na Oceanie Atlantyckim to raj dla miłośników natury, górskich wędrówek, ale i niespecjalnie wysokich temperatur. Nasi podróżni są tam jedną z najliczniejszych nacji, ale podczas tegorocznego lata będą mieli do dyspozycji znacznie mniej połączeń.

Na wyspę z Polski bezpośrednio lata Wizz Air. Przewoźnik zdecydował jednak, że od 4 czerwca do 20 września, czyli na czas szczytu sezonu turystycznego, zawiesi loty z Gdańska na Maderę. To jednak nie koniec złych informacji. Od końca kwietnia podróżni z Pomorza będą mieli do dyspozycji 2, a nie 3 połączenia tygodniowo. Cięcia w siatce dotkną także Warszawy i Katowic. Z tych miast latem na Maderę polecimy 2, a nie 3 razy w tygodniu. Do trzech rotacji ze wszystkich lotnisk przewoźnik wróci dopiero jesienią.

REKLAMA

Wizz Air tnie siatkę połączeń. Przed Maderą była Teneryfa

Skąd tak drastyczne ruchy Wizz Aira? Przecież trasa na Maderę, jak i ucięte kilka dni temu loty na Teneryfę, w wakacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a samoloty na pewno nie latały puste. Jak podkreśla serwis Fly4free.pl, powodem tymczasowego odwołania tych tras może być chęć lepszego wykorzystania maszyn.

Lot z Gdańska na Maderę trwa ok. 5,5 godziny. Na Teneryfę Wizz Air leci z Pomorza ok. 6 godzin. W tym czasie przewoźnik jest w stanie wykonać jedną, a nawet dwie rotacje na krótszych trasach np. do Włoch, Budapesztu, czy w obrębie krajów bałtyckich. A to opłaca się bardziej niż loty długodystansowe.