Ferie zimowe to nie tylko narty. Znalazłam 10 kierunków, w których możesz się wygrzać Fot. gg-foto/Shutterstock

Już w poniedziałek 19 stycznia rozpocznie się pierwsza z trzech tur ferii zimowych w 2026 roku. Jeśli szukasz oferty last minute, zebrałam listę aż 10 najlepszych kierunków na wyjazdy zimą. Motyw przewodni – słońce zamiast mrozu i śniegu. Tak, to zdecydowanie materiał dla ciepłolubnych.

Instynktownie ferie zimowe kojarzymy ze śniegiem, mrozem i wypadami na narty. Dane pokazują jednak, że Polacy w tym okresie coraz częściej szukają miejsc pełnych słońca i wysokich temperatur. Idealnym dowodem na to jest ogromna popularność all inclusive w Egipcie. Jednak podobnych miejsc, czyli ciepłych i słonecznych, jest znacznie więcej.

Wybrałam 10 idealnych miejsc na ferie zimowe 2026. Tam słońce macie w pakiecie

W najnowszym odcinku na kanale kierunek:PODRÓŻE zabieram was w podróż przez Europę, Afrykę i Azję. Wybrałam aż 10 miejsc, w których zimą można spodziewać się przyjemnej temperatury i słońca. Lista zawiera klasyki jak Egipt i Wyspy Kanaryjskie, ale nie brakuje tam również prawdziwych nie do końca odkrytych perełek.

Oprócz wskazania poszczególnych krajów w odcinku znajdziecie też informacje niezbędne przed podjęciem decyzji o podróży, czyli możliwą pogodę, a także czas lotu. Dodatkowo pamiętajmy, że nuda potrafi zniszczyć nawet najlepsze wakacje, więc i propozycji miejsc wartych zobaczenia nie mogłam sobie podarować.