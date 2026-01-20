Polska 2050 w końcu ma termin drugiej tury wyborów Fot. Shutterstock

Po tygodniach zamieszania i niepewności wokół przywództwa w Polsce 2050 pojawił się pierwszy wyraźny sygnał porządkowania sytuacji. Rada Krajowa ugrupowania przyjęła uchwałę określającą dalszy kalendarz wyborczy – druga tura wyborów na przewodniczącego partii ma odbyć się do 31 stycznia, a w pierwszych dniach lutego zapadną decyzje dotyczące nowego kierownictwa.

"Rada Krajowa przyjęła uchwałę, zgodnie z którą druga tura wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 odbędzie się do 31 stycznia" – czytamy w oficjalnym komunikacie partii. Poinormowano również, że do 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której wybrany zostanie Zarząd Krajowy partii.

W drugiej turze zmierzą się dwie przedstawicielki rządu: ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Nowy lider Polski 2050 jeszcze niewybrany. Chaos w partii Szymona Hołowni

Pierwsza tura wyborów w Polsce 2050 odbyła się 10 stycznia. Spośród pięciu kandydatów do decydującego starcia przeszły właśnie te dwie polityczki – Hennig-Kloska, która uzyskała 131 głosów, oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, na którą oddano 277 głosów. Do głosowania uprawnionych było ponad 800 delegatów, a oddano łącznie 656 głosów. Cała procedura odbywała się w formule online.

Problemy pojawiły się jednak przy próbie przeprowadzenia drugiej tury. Jak relacjonował później obecny lider Polski 2050 Szymon Hołownia, doszło do poważnych trudności technicznych – zamiast spodziewanych około 800 odpowiedzi system odnotował blisko 20 tysięcy prób oddania głosu. Lider ugrupowania nie wykluczał wówczas ataku hakerskiego, a wyniki głosowania zostały unieważnione.

To właśnie po tym wydarzeniu w Polsce 2050 rozpętała się intensywna dyskusja na temat dalszego scenariusza. Na 16 stycznia wyznaczono obrady Rady Krajowej, jednak podczas nich nie zapadły żadne rozstrzygnięcia. Posiedzenie wznowiono 19 stycznia po południu – i to wtedy, tuż przed jego rozpoczęciem, pojawiło się zaskakujące oświadczenie Szymona Hołowni.

