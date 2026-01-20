Wyż znad Rosji ściska kraj. Zobacz, kiedy odpuści mróz
Wyż znad Rosji ściska kraj. Zobacz, kiedy odpuści mróz Fot. Wxcharts.com

Polska zamarza pod wpływem wyżu znad Rosji. IMGW ostrzega przed silnym mrozem nawet do -26 stopni. Zobacz, do kiedy w Polsce utrzyma się siarczysty mróz.

Zamiast odwilży – kolejny atak lodowatego powietrza. Polska znalazła się pod wpływem wyżu znad Rosji, który przynosi pogodę niemal bezchmurną, ale za to z siarczystym mrozem. Nocami temperatura na wschodzie kraju spada grubo poniżej -20 stopni. Synoptycy wskazują, że taki scenariusz utrzyma się co najmniej do końca tygodnia.

Wyż znad Rosji trzyma Polskę w mroźnym uścisku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że niemal do piątku pozostaniemy w zasięgu silnego wyżu znad Rosji. To klasyczna zimowa konfiguracja: dużo słońca w ciągu dnia, niewielkie zachmurzenie, ale też bardzo niskie temperatury, zwłaszcza nocą i o poranku.

We wtorek dominują przejrzyste, spokojne warunki synoptyczne. Na północy kraju pojawia się jedynie nieznaczne zachmurzenie, ale nie ma mowy o odwilży. Na zachodzie termometry w dzień potrafią wzrosnąć do około 6 stopni na plusie, jednak wciąż towarzyszy temu chłodny, okresami porywisty wiatr z południa i południowego wschodu. W centrum Polski słupki rtęci zatrzymują się w okolicach -4 stopni, a na Wybrzeżu około -2 stopni.

Nocne spadki temperatury: Podlasie i Podkarpacie najzimniejsze

Prawdziwy ciężar fali mrozów ujawnia się dopiero po zmroku. W nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozowało na wschodzie kraju spadki temperatury do około -18 stopni, szczególnie w województwach podlaskim i podkarpackim. Lokalnie, zwłaszcza na Podlasiu, możliwe są wartości sięgające nawet -22 stopni.

W centrum kraju nocne temperatury sięgnęły do około -14 stopni. Na południowym zachodzie było nieco łagodniej, z wartościami w pobliżu -3 stopni, a nad morzem około -6 stopni. Tak duży rozrzut pokazuje, jak ogromne znaczenie mają lokalne warunki terenowe i napływ mas powietrza.

Mróz nie odpuszcza. Prognoza na wtorek i noc z wtorku na środę

We wtorek silny mróz nadal będzie zaznaczał się przede wszystkim na północnym wschodzie. Tam temperatura maksymalna w dzień ma wynieść około -6, -7 stopni. W centrum kraju słupki rtęci wahają się od -4. Najcieplej pozostanie na zachodzie, gdzie prognozowane jest -5 stopni powyżej zera, oraz na Podkarpaciu, z przedziałem od 0 do 2 stopni.

Jak czytamy na tokfm, na znacznym obszarze Polski utrzyma się wiatr z kierunków południowych – miejscami porywisty, osiągający do 70 km/h, zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim. To oznacza, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, niż pokazują termometry.

Noc z wtorku na środę znów przyniesie bardzo duże spadki temperatury, szczególnie na wschodzie. Na Podlasiu prognozowane są wartości około -19, lokalnie nawet -20 stopni. W Bieszczadach będzie nieco łagodniej, w granicach -12 stopni, natomiast w centrum kraju temperatura ma spaść do około -10. Najłagodniejsze warunki utrzymają się na południowym zachodzie – tam nocą około -5 stopni.

Jak przetrwać falę mrozu?

Przewidywane zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować straty materialne. Przy temperaturach rzędu -20 stopni i niższych nieosłonięta skóra w bardzo krótkim czasie może ulec odmrożeniu, zwłaszcza przy silnym wietrze. Służby apelują, by skracać do minimum przebywanie na otwartej przestrzeni, odpowiednio się ubierać i zwracać uwagę na osoby starsze, chore oraz osoby w kryzysie bezdomności.

W takich warunkach wyjątkowo obciążone są również systemy grzewcze i sieci energetyczne. Przy intensywnym dogrzewaniu mieszkań wzrasta ryzyko pożarów i zatrucia tlenkiem węgla, dlatego konieczna jest regularna kontrola pieców, przewodów kominowych i wentylacji.

