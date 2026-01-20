Wyż znad Rosji ściska kraj. Zobacz, kiedy odpuści mróz Fot. Wxcharts.com

Polska zamarza pod wpływem wyżu znad Rosji. IMGW ostrzega przed silnym mrozem nawet do -26 stopni. Zobacz, do kiedy w Polsce utrzyma się siarczysty mróz.

Zamiast odwilży – kolejny atak lodowatego powietrza. Polska znalazła się pod wpływem wyżu znad Rosji, który przynosi pogodę niemal bezchmurną, ale za to z siarczystym mrozem. Nocami temperatura na wschodzie kraju spada grubo poniżej -20 stopni. Synoptycy wskazują, że taki scenariusz utrzyma się co najmniej do końca tygodnia.

Wyż znad Rosji trzyma Polskę w mroźnym uścisku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że niemal do piątku pozostaniemy w zasięgu silnego wyżu znad Rosji. To klasyczna zimowa konfiguracja: dużo słońca w ciągu dnia, niewielkie zachmurzenie, ale też bardzo niskie temperatury, zwłaszcza nocą i o poranku.

We wtorek dominują przejrzyste, spokojne warunki synoptyczne. Na północy kraju pojawia się jedynie nieznaczne zachmurzenie, ale nie ma mowy o odwilży. Na zachodzie termometry w dzień potrafią wzrosnąć do około 6 stopni na plusie, jednak wciąż towarzyszy temu chłodny, okresami porywisty wiatr z południa i południowego wschodu. W centrum Polski słupki rtęci zatrzymują się w okolicach -4 stopni, a na Wybrzeżu około -2 stopni.

Nocne spadki temperatury: Podlasie i Podkarpacie najzimniejsze

Prawdziwy ciężar fali mrozów ujawnia się dopiero po zmroku. W nocy z poniedziałku na wtorek IMGW prognozowało na wschodzie kraju spadki temperatury do około -18 stopni, szczególnie w województwach podlaskim i podkarpackim. Lokalnie, zwłaszcza na Podlasiu, możliwe są wartości sięgające nawet -22 stopni.

W centrum kraju nocne temperatury sięgnęły do około -14 stopni. Na południowym zachodzie było nieco łagodniej, z wartościami w pobliżu -3 stopni, a nad morzem około -6 stopni. Tak duży rozrzut pokazuje, jak ogromne znaczenie mają lokalne warunki terenowe i napływ mas powietrza.

Mróz nie odpuszcza. Prognoza na wtorek i noc z wtorku na środę

We wtorek silny mróz nadal będzie zaznaczał się przede wszystkim na północnym wschodzie. Tam temperatura maksymalna w dzień ma wynieść około -6, -7 stopni. W centrum kraju słupki rtęci wahają się od -4. Najcieplej pozostanie na zachodzie, gdzie prognozowane jest -5 stopni powyżej zera, oraz na Podkarpaciu, z przedziałem od 0 do 2 stopni.

Jak czytamy na tokfm, na znacznym obszarze Polski utrzyma się wiatr z kierunków południowych – miejscami porywisty, osiągający do 70 km/h, zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim. To oznacza, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, niż pokazują termometry.

Noc z wtorku na środę znów przyniesie bardzo duże spadki temperatury, szczególnie na wschodzie. Na Podlasiu prognozowane są wartości około -19, lokalnie nawet -20 stopni. W Bieszczadach będzie nieco łagodniej, w granicach -12 stopni, natomiast w centrum kraju temperatura ma spaść do około -10. Najłagodniejsze warunki utrzymają się na południowym zachodzie – tam nocą około -5 stopni.

Jak przetrwać falę mrozu?

Przewidywane zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować straty materialne. Przy temperaturach rzędu -20 stopni i niższych nieosłonięta skóra w bardzo krótkim czasie może ulec odmrożeniu, zwłaszcza przy silnym wietrze. Służby apelują, by skracać do minimum przebywanie na otwartej przestrzeni, odpowiednio się ubierać i zwracać uwagę na osoby starsze, chore oraz osoby w kryzysie bezdomności.