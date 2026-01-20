Szykuje się zmiana pogody.
Szykuje się zmiana pogody. Fot. shutterstock / Olezzo

Obecnie w Polsce nie możemy narzekać na brak zimowej aury. Siarczysty mróz nie chce nas opuścić. Zrobiło się jednak nieco pogodniej, niemal w całej Polsce dni upływają pod znakiem słońca. Ma się to jednak zmienić. Prognozy pogody znów nie są optymistyczne.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Nie da się ukryć – tegoroczna zmina daje nam w kość. Były już śnieżyce, siarczyste mrozy. Nie ominęły nas także opady deszczu czy gołoledź. Jak się okazuje, to nie koniec. Od minionego weekendu w Polsce termometry pokazują po kilkanaście stopni mrozu: szczególnie zimno jest na wschodzie, nieco cieplej na zachodzie.

Pogoda ma się zmienić ze słonecznej na pochmurną

Ale z mrozami przyszło też rozpogodzenie: nie pada już śnieg, ani deszcz. To ma się jednak zmienić w najbliższych dniach. Prognozy IMGW pokazują, że jeszcze do środy możemy korzystać z zimowego słońca, ale później już pojawi się więcej chmur, a co za tym idzie również opadów.

Od czwartku 22 stycznia nad Polskę znów nadciągną chmury. Przyjdą do nas z zachodu, a wraz z nimi stopniowe ocieplenie z temperaturami bliżej zera, szczególnie na zachodzie i południu: tam w granicach 1-3 kreski powyżej zera, ale na wschodzie nadal mroźno (choć ten mróz nieco zelżeje do –5/–7 stopni Celsjusza).

Według przewidywań synoptyków na zachodzie lokalnie może spaść śnieg lub deszcz ze śniegiem. Nocami mają wracać mrozy, więc może być ślisko. Od soboty strefa opadów przemieści się też w głąb kraju i na wschód. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny.

Po długich tygodniach zimy, coraz częściej pojawiają się pytania, jak długo jeszcze. O długoterminowej prognozie pogody pisaliśmy ostatnio w naTemat. Według eurpoejskiego modelu ECMWF mroźna aura nie pożegna się z Polską do połowy lutego. Cieplejsze dni powrócą więc dopiero w drugiej połowie tego miesiąca. "To ewenement na tle ostatnich sezonów" – przewiają się głosy.

Zobacz także

logo
Prognoza IMGW na nowy tydzień. Takich temperatur tej zimy nie widziałem
logo
10 nieoklepanych miejsc na ferie zimowe. Tu dostaniesz słońce zamiast mrozu
logo
Burza o nowy alert RCB ws. lawin w Tatrach. TOPR-owcy aż się zagotowali
logo
Prognoza pogody na luty. To nie jest informacja, która poprawi ci humor
logo
Lotnisko w Balicach znów walczy z pogodą. Informację podały oczywiście Katowice
logo
5 godzin w Ryanairze na lotnisku we Wrocławiu. Pasażerowie mieli dość