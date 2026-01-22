Zapytałam sztuczną inteligencję o TOP 10 imion dla chłopców. Fot. shutterstock

Zapytałam sztuczną inteligencję o najlepsze 10 imion dla chłopców. Chat GPT podpowiedział mi kilka naprawdę ciekawych propozycji. Jednak jedna kwestia mocno mnie zaskoczyła. Pewnego imienia zabrakło w tym zestawieniu, choć myślałam, że jest "pewniakiem".

REKLAMA

Wybór imienia dla dziecka jest dla rodziców niezwykle istotną kwestią. Nie brakuje różnych wariantów zarówno wśród tych klasycznych, tradycyjnych, jak również mocno oryginalnych i rzadko spotykanych.

TOP 10 imion dla chłopców wg. sztucznej ingeligencji

O radę w kwestii najlepszych imion dla chłopców postanowiłam poprosić sztuczną inteligencję. W okienku na polecenia w Chacie GPT wspomniałam, aby podał mi zestawienie TOP 10. Oto co wymienił:

Aleksander – dostojne, ponadczasowe, bardzo popularne Antoni – ciepłe, klasyczne, z charakterem Michał – łagodne, tradycyjne i uniwersalne Jan – krótkie, mocne, głęboko zakorzenione w tradycji Franciszek – eleganckie, inteligentne brzmienie Stanisław – szlachetne, historyczne, bardzo polskie Adam – proste, silne, ponadczasowe Jakub – popularne, ale wciąż bardzo ładne Mateusz – miękkie brzmienie, klasyka Leon – krótkie, nowoczesne, a jednocześnie tradycyjne

REKLAMA

Te propozycje wydają się naprawdę interesujące i myślę, że przyszli rodzice będą mieli w czym wybierać, ale... pewna sprawa mocno mnie zaskoczyła. A mianowicie w zestawieniu zabrakło słynnego Nikodema, który według danych na stronie gov.pl był najchętniej nadawanym imieniem dla chłopców w 2025 roku.

Jakie jeszcze imiona były najczęściej wybierane? Kilka powtarza się z tymi, które podał Chat GPT:

1. Nikodem (2777)

2. Antoni (2461)

3. Jan (2373)

4. Leon (2237)

5. Aleksander (2192)

6. Franciszek (2171)

7. Ignacy (2032)

8. Stanisław (1703)

9. Jakub (1667)

10. Mikołaj (1511).

REKLAMA