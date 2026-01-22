Zapytałam sztuczną inteligencję o najlepsze 10 imion dla chłopców. Chat GPT podpowiedział mi kilka naprawdę ciekawych propozycji. Jednak jedna kwestia mocno mnie zaskoczyła. Pewnego imienia zabrakło w tym zestawieniu, choć myślałam, że jest "pewniakiem".
Wybór imienia dla dziecka jest dla rodziców niezwykle istotną kwestią. Nie brakuje różnych wariantów zarówno wśród tych klasycznych, tradycyjnych, jak również mocno oryginalnych i rzadko spotykanych.
TOP 10 imion dla chłopców wg. sztucznej ingeligencji
O radę w kwestii najlepszych imion dla chłopców postanowiłam poprosić sztuczną inteligencję. W okienku na polecenia w Chacie GPT wspomniałam, aby podał mi zestawienie TOP 10. Oto co wymienił:
- Aleksander – dostojne, ponadczasowe, bardzo popularne
- Antoni – ciepłe, klasyczne, z charakterem
- Michał – łagodne, tradycyjne i uniwersalne
- Jan – krótkie, mocne, głęboko zakorzenione w tradycji
- Franciszek – eleganckie, inteligentne brzmienie
- Stanisław – szlachetne, historyczne, bardzo polskie
- Adam – proste, silne, ponadczasowe
- Jakub – popularne, ale wciąż bardzo ładne
- Mateusz – miękkie brzmienie, klasyka
- Leon – krótkie, nowoczesne, a jednocześnie tradycyjne
Te propozycje wydają się naprawdę interesujące i myślę, że przyszli rodzice będą mieli w czym wybierać, ale... pewna sprawa mocno mnie zaskoczyła. A mianowicie w zestawieniu zabrakło słynnego Nikodema, który według danych na stronie gov.pl był najchętniej nadawanym imieniem dla chłopców w 2025 roku.
Jakie jeszcze imiona były najczęściej wybierane? Kilka powtarza się z tymi, które podał Chat GPT:
1. Nikodem (2777)
2. Antoni (2461)
3. Jan (2373)
4. Leon (2237)
5. Aleksander (2192)
6. Franciszek (2171)
7. Ignacy (2032)
8. Stanisław (1703)
9. Jakub (1667)
10. Mikołaj (1511).
Ostatnio zapytaliśmy też sztuczną ingeligencję, jakich imion raczej unikać przy nadawaniu ich nowo narodzonym chłopcom. Przeanalizowaliśmy odpowiedzi zarówno Chata GPT od firmy OpenAI oraz Gemini – asystenta AI od Google. Barnaba, Pelagiusz, Napoleon – to tylko kilka z nich. O tym, dlaczego akurat te zostały wimienione pisaliśmy więcej tutaj.
