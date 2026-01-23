Jaka pogoda do końca lutego? Fot. Shutterstock

Mroźna aura daje się nam we znaki od kilku dobrych tygodni. Niektórzy już z utęsknieniem czekają na odwilż. Co wskazują długoterminowe prognozy pogody? Niestety nie mamy dobrych wieści dla przeciwników zimy.

Takiej zimowego sezonu nie było w Polsce od lat. Po śnieżym początku roku przyszły siarczyste mrozy, które nie chcą opuścić Polski. W wielu regionach wciąż zalega biały puch, a jedynie na zachodzie naszego kraju można czasem poczuć "przebłyski" odwilży.

Prognoza pogoda na luty. Będzie przeplatanka, a w pierwszej połowie znów uderzenia zimna

Wiele osób zaczęło się więc zastanawiać, kiedy zima w końcu ustąpi miejsca ciepłym dodatnim temperaturom. Wygląda jednak na to, że jeszcze za tym trochę poczekamy. Spoglądając na europejskie modele prognoz pogody (ECMWF) w pierwszej połowie lutego nadal będzie utrzymywała się niska temperatura (zazwyczaj poniżej zera).

Między 5 a 15 lutego w Polsce "rozgoszczą" się chłodne masy powietrza. Temperatura może być nawet niższa (o 1-3 stopnie) od normy wieloletniej, a ta w podanym okresie utrzymywała się zwykle na poziomie od 0 (w centrum) do –10 (na południu). Przez większą części lutego będzie pochmurno i mogą pojawić się opady, szczególnie na południu kraju.

W drugiej połowie miesiąca Polska stanie się areną starcia ciepłego powietrza z południa Europy z zimnym, który zalegać będzie nad Skandynawią. Przez to pogoda może być naprawdę zmienna. Powinniśmy się więc przygotować na sinusoidę opadów deszczu, silniejszego wiatru, a miejscami wciąż mrozów. Modele IMGW wskazują, że najwięcej w lutym popada na południu kraju.

O wyraźnej odwilży i zniknęciu zimowej aury na dobre możemy w lutym zapomnieć. Z prognoz wynika, że pogoda w pierwszych dniach lutego będzie mocno mroźna, a później najprawdopodobniej będzie przeplatanka z nieco wyższymi temperaturami.