Załamanie pogody we Włoszech. Utrudnienia zwłaszcza na Sycylii Fot. Tupungato/Shutterstock

We wtorek 20 stycznia w Sycylię uderzył cyklon Harry, a siła żywiołu była ogromna. Silny wiatr i obfite opady deszczu doprowadziły do utrudnień na drogach, kolei i w lotnictwie. Ewakuowano wielu mieszkańców i turystów. W środę sytuacja nie będzie wiele lepsza.

Na wtorek 20 stycznia prognozowano szczytową aktywność cyklonu Harry. Z tego powodu na Sycylii zapadły decyzje o zamknięciu szkół, a także ewakuacji turystów i mieszkańców, którzy przebywali w pobliżu wybrzeża. Na lotnisku w Katanii nie działa jeden z terminali. Przed warunkami ostrzegła polska ambasada we Włoszech.

Załamanie pogody we Włoszech. Polaków na Sycylii ostrzegła polska ambasada

Sytuacja na Sycylii jest bardzo poważna. Jak podają włoskie media, na skutek ataku żywiołu doszło do zatopienia łodzi rybackiej w porcie, a także do uszkodzenia wielu innych jednostek. Departament Ochrony Cywilnej poinformował, że do godziny 18:30 we wtorek ewakuowano ponad 600 osób z zagrożonych terenów.

Przed skutkami ataku żywiołu ostrzegała także polska ambasada we Włoszech. "Sycylia przygotowuje się na przejście cyklonu 'Harry', który podzielił wyspę na dwie strefy pogodowe: wschodni front objęty jest najwyższym, czerwonym alertem, natomiast pozostała część wyspy – alertem pomarańczowym. Sytuacja jest określana przez służby jako bardzo poważna" – przekazano w komunikacie.

Na liście utrudnień znalazły się m.in. problemy na kolei. "Ruch kolejowy jest sparaliżowany: zawieszono kursowanie pociągów na trasach Syrakuzy–Caltanissetta oraz Katania–Caltagirone. Znaczne zmiany i utrudnienia występują także na liniach: Mesyna–Katania–Syrakuzy, Katania–Palermo oraz Piraineto–Trapani" – informowała polska ambasada.

Terminal lotniska w Katanii wyłączony z użytku. Są kolejne ostrzeżenia

Utrudnienia dotknęły także jednego z kluczowych lotnisk na wyspie. Port w Katanii musiał zamknąć Terminal C, a loty odbywają się z Terminalu A. "Terminal C pozostaje zamknięty do 21 stycznia z powodu pogody. Wszystkie loty skierowane do Terminalu A. Lotnisko otwarte. Skontaktuj się ze swoją linią lotniczą, aby uzyskać status" – poinformował port we wtorek 20 stycznia w godzinach popołudniowych.

Niestety na wtorkowych utrudnieniach się nie skończy. Służby wydały kolejną serię ostrzeżeń na środę. Na wschodzie Sycylii i Sardynii, a także na południu Włoch obowiązują czerwone alerty. W kilku kolejnych regionach wprowadzono pomarańczowe i żółte ostrzeżenia.