Chcesz nadrobić filmy nominowane do Oscarów? Sprawdzamy, gdzie będzie można je obejrzeć – część tytułów jest już dostępna w streamingu lub na VOD, na inne wciąż trzeba poczekać, bo do polskich kin trafiają z opóźnieniem. Podpowiadamy, które oscarowe produkcje da się zobaczyć od ręki, a które trafią do polskich kin dopiero w kolejnych tygodniach.
Największym zwycięzcą nominacji do Oscarów 2026 byli "Grzesznicy", którzy zgarnęli aż 16 nominacji, czyli najwięcej w historii Oscarów. Tym samym film Ryana Cooglera, reżysera "Creeda" i "Czarnej Pantery", pobił rekord należący do "Wszystko o Ewie", "Titanica" i "La La Land", które miały po 14 wyróżnień.
Na podium znalazła się jeszcze "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami oraz trio: "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna" i "Frankenstein" z szansami na dziewięć Oscarów. "Hamnet" ma ich osiem. Największym przegranym okazało się "Wicked: Na dobre", które Amerykańska Akademia Filmowa zupełnie pominęła.
Z kolei w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawalczą ze sobą aż trzy filmy z Europy: norweska "Wartość sentymentalna", hiszpański "Sirât" oraz "To był zwykły przypadek" z Francji. Stawkę dopełniły "Tajny agent" z Brazylii, który ma też szansę na Oscara w kategorii najlepszy film, oraz "Głos Hind Rajab" z Tunezji.
Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscara 2026?
Chcesz obejrzeć wszystkie produkcje nominowane do Oscarów w najważniejszych kategoriach filmowych? Sprawdzamy, gdzie i kiedy będzie można je zobaczyć w Polsce.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, filmy streamingowe są dostępne w ramach abonamentu.