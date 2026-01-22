Na niektóre filmy nominowane do Oscaraów 2026 trzeba jeszcze poczekać Fot. Kadr z "Bugonii"

Chcesz nadrobić filmy nominowane do Oscarów? Sprawdzamy, gdzie będzie można je obejrzeć – część tytułów jest już dostępna w streamingu lub na VOD, na inne wciąż trzeba poczekać, bo do polskich kin trafiają z opóźnieniem. Podpowiadamy, które oscarowe produkcje da się zobaczyć od ręki, a które trafią do polskich kin dopiero w kolejnych tygodniach.

REKLAMA

Największym zwycięzcą nominacji do Oscarów 2026 byli "Grzesznicy", którzy zgarnęli aż 16 nominacji, czyli najwięcej w historii Oscarów. Tym samym film Ryana Cooglera, reżysera "Creeda" i "Czarnej Pantery", pobił rekord należący do "Wszystko o Ewie", "Titanica" i "La La Land", które miały po 14 wyróżnień.

Na podium znalazła się jeszcze "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami oraz trio: "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna" i "Frankenstein" z szansami na dziewięć Oscarów. "Hamnet" ma ich osiem. Największym przegranym okazało się "Wicked: Na dobre", które Amerykańska Akademia Filmowa zupełnie pominęła.

REKLAMA

Z kolei w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawalczą ze sobą aż trzy filmy z Europy: norweska "Wartość sentymentalna", hiszpański "Sirât" oraz "To był zwykły przypadek" z Francji. Stawkę dopełniły "Tajny agent" z Brazylii, który ma też szansę na Oscara w kategorii najlepszy film, oraz "Głos Hind Rajab" z Tunezji.

Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscara 2026?

Chcesz obejrzeć wszystkie produkcje nominowane do Oscarów w najważniejszych kategoriach filmowych? Sprawdzamy, gdzie i kiedy będzie można je zobaczyć w Polsce.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, filmy streamingowe są dostępne w ramach abonamentu.

REKLAMA

NAJLEPSZY FILM

Bugonia – Prime Video i Rakuten TV (do kupienia), F1 – Apple TV, Prime Video (w pakiecie z Apple TV), Frankenstein – Netflix, Hamnet – w kinach od 23 stycznia, Wielki Marty – w kinach od 30 stycznia, Jedna bitwa po drugiej – HBO Max, Tajny agent – w kinach od 27 marca, Wartość sentymentalna – w kinach od 27 lutego, w kinach od 27 lutego, Grzesznicy – HBO Max, Sny o pociągach – Netflix.

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Wartość sentymentalna – w kinach od 27 lutego, Sirât – Nowe Horyzonty VOD (do wypożyczenia), Tajny agent – w kinach od 27 marca, Głos Hind Rajab – w kinach od 29 stycznia, To był zwykły przypadek – w kinach od 20 lutego.

REKLAMA

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

: