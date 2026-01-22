Oscary 2026: filmy
Na niektóre filmy nominowane do Oscaraów 2026 trzeba jeszcze poczekać Fot. Kadr z "Bugonii"

Chcesz nadrobić filmy nominowane do Oscarów? Sprawdzamy, gdzie będzie można je obejrzeć – część tytułów jest już dostępna w streamingu lub na VOD, na inne wciąż trzeba poczekać, bo do polskich kin trafiają z opóźnieniem. Podpowiadamy, które oscarowe produkcje da się zobaczyć od ręki, a które trafią do polskich kin dopiero w kolejnych tygodniach.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Największym zwycięzcą nominacji do Oscarów 2026 byli "Grzesznicy", którzy zgarnęli aż 16 nominacji, czyli najwięcej w historii Oscarów. Tym samym film Ryana Cooglera, reżysera "Creeda" i "Czarnej Pantery", pobił rekord należący do "Wszystko o Ewie", "Titanica" i "La La Land", które miały po 14 wyróżnień.

Na podium znalazła się jeszcze "Jedna bitwa po drugiej" z 13 nominacjami oraz trio: "Wielki Marty", "Wartość sentymentalna" i "Frankenstein" z szansami na dziewięć Oscarów. "Hamnet" ma ich osiem. Największym przegranym okazało się "Wicked: Na dobre", które Amerykańska Akademia Filmowa zupełnie pominęła.

Z kolei w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawalczą ze sobą aż trzy filmy z Europy: norweska "Wartość sentymentalna", hiszpański "Sirât" oraz "To był zwykły przypadek" z Francji. Stawkę dopełniły "Tajny agent" z Brazylii, który ma też szansę na Oscara w kategorii najlepszy film, oraz "Głos Hind Rajab" z Tunezji.

Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscara 2026?

Chcesz obejrzeć wszystkie produkcje nominowane do Oscarów w najważniejszych kategoriach filmowych? Sprawdzamy, gdzie i kiedy będzie można je zobaczyć w Polsce.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, filmy streamingowe są dostępne w ramach abonamentu.

NAJLEPSZY FILM

  • Bugonia – Prime Video i Rakuten TV (do kupienia),
  • F1 – Apple TV, Prime Video (w pakiecie z Apple TV),
  • Frankenstein – Netflix,
  • Hamnet – w kinach od 23 stycznia,
  • Wielki Marty – w kinach od 30 stycznia,
  • Jedna bitwa po drugiej – HBO Max,
  • Tajny agent – w kinach od 27 marca,
  • Wartość sentymentalna w kinach od 27 lutego,
  • Grzesznicy – HBO Max,
  • Sny o pociągach – Netflix.

    • NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

  • Wartość sentymentalna – w kinach od 27 lutego,
  • Sirât – Nowe Horyzonty VOD (do wypożyczenia),
  • Tajny agent – w kinach od 27 marca,
  • Głos Hind Rajab – w kinach od 29 stycznia,
  • To był zwykły przypadek – w kinach od 20 lutego.

    • NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

  • Arco – brak informacji,
  • Elio – Disney +,
  • K-popowe łowczynie demonówNetflix,
  • Mała Amelia – w kinach od 23 stycznia,
  • Zwierzogród 2 – 27 stycznia na CANALVOD (do wypożyczenia).
    • Czytaj także:
    logo
    Filmy i seriale    Zaskoczenia i pominięcia w nominacjach do Oscarów. Brak Ariany Grande to dopiero początek