Pierwszy finał WOŚP za prezydentury Nawrockiego. Padają pytania, czy wesprze akcję Fot. Shutterstock

Prezydent Lecz Kaczyński wielokrotnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podobnie Andrzej Duda, nie wspominając o innych prezydentach RP. Czy Karol Nawrocki również przekaże coś WOŚP? To pytanie rozbrzmiewa w przestrzeni publicznej, ale ostatnia reakcja Kancelarii Prezydenta wielu Polakom dała do myślenia.

W całym kraju trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszy w czasie prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent RP przebywa tego dnia w Wilnie – razem z prezydentami Litwy oraz Ukrainy bierze udział w obchodach 163. Rocznicy Powstania Styczniowego.

Czy głowa państwa weźmie udział w WOŚP? W grudniu takie pytanie wybrzmiało w sondażu SW Research dla Onetu. "Czy Pana/Pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien wesprzeć działania WOŚP?" – zapytano respondentów.

57,4 proc. badanych odpowiedziało, że "tak". 18,3 proc. – że "nie". Ponad 24 proc. pytanych nie miało zdania w tej kwestii.

Ale co zrobi prezydent?

Kancelaria Prezydenta odpowiedziała na pytania o WOŚP

W połowie grudnia 2025 roku dziennikarz portalu gazeta.pl zwrócił się z podobnym pytaniem bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta i zapytał, czy Karol Nawrocki przekaże jakiś przedmiot na licytację. Odpowiedź nie była jednoznaczna.

"Informacja, o którą Pan pyta, pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...) Nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły" – przeczytał dziennikarz w odpowiedzi.

"Jak dodała Kancelaria Prezydenta RP, "plany i zamierzenia przedstawiciela władzy publicznej nie stanowią informacji publicznej, która dotyczy faktów" – czytamy jeszcze na stronie gazeta.pl.

Dziś, gdy trwa zbiórka WOŚP, ta odpowiedź Kancelarii Prezydenta jest przez niektórych przypominana. A wraz z nią ponownie słychać pytanie: "Czy Karol Nawrocki zaangażuje się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?".

Poseł KO Zbigniew Konwiński tak skomentował na X: "A wiecie, że Karol Nawrocki "jest pierwszym prezydentem, który chocby z symboliczny sposób nie bierze udziału w WOŚP?".

Tak Andrzej Duda wspierał WOŚP

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Andrzej Duda przekazał na WOŚP srebrne spinki do mankietów z onyksem i orzełkiem projektu warszawskiej jubilerki Kamilli Rohn. Z kolei jego małżonka Agata Kornhauser-Duda przekazała komplet wizytowy, składający się z turkusowej jedwabnej sukni i wielokolorowego żakardowego wiązanego płaszczyka, uszytych na miarę przez Atelier "Ela Piorun".

Z kolei w 2024 roku Kancelaria Prezydenta przekazała na X:

"Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun" od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" – przekazano.

Co Karol Nawrocki mówił o akcji Jurka Owsiaka? Dziś przypominane są jego słowa, które padły na antenie Polsat News w styczniu 2025 roku, gdy był jeszcze kandydatem na prezydenta.

Zapytano go wtedy, na którą organizację zamierza wpłacić na WOŚP, czy na TV Republika. Odpowiedział, że na Caritas.

Z kolei rzeczniczka jego kampanii, Emilia Wierzbicki, przekazała wówczas "Faktowi": "Od lat wspiera instytucję pomocową Caritas i tak też zwyczajowo uczyni w tym roku".

