34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę, 25 stycznia br. Zbiórka trwa, a w zasadzie wciąż się rozkręca, podczas gdy na liczniku jest już imponująca kwota. Nie wiadomo jeszcze, czy tegoroczny finał WOŚP skończy się rekordowym wynikiem, ale na to się zanosi.

Styczniowa aura niestraszna jest 120 tysiącom wolontariuszy WOŚP, którzy mają dziś wspólny cel. Jest nim zebranie do kolorowych puszek jak największych kwot. Na ulicach na każdym kroku możemy natknąć się na działaczy, a zewsząd widać czerwone serduszka WOŚP, które Polacy dumnie noszą na kurtkach, czapkach czy twarzach.

WOŚP 2026. Na co prowadzona jest zbiórka?

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebraną kwotę Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego dzieci. Datki można wrzucać do puszek oraz wpłacać do tzw. e-skarbonek. Akcji towarzyszą również aukcje charytatywne.

Zbiórka WOŚP 2026 nabiera tempa

Z jakim wynikiem finansowym zakończy się 34. Finał WOŚP, dowiemy się za jakiś czas. Dotychczas wstępne kwoty podawano wieczorem w dniu wydarzenia (w 2026 roku – 25 stycznia), zaś ostateczne – podczas specjalnej konferencji prasowej, zwykle pod koniec marca. Na stronie fundacji znajdziemy jednak licznik, który pokazuje, ile wynosi kwota deklarowana 34. Finału.

W niedzielę o godz. 20:12 licznik wskazywał 91 136 528 zł. To wciąż jednak nie koniec, ponieważ zbiórka trwa przez cały dzień. Dodatkowo internauci mogą przekazywać datki do wirtualnych skarbonek (niektóre czynne są do 26 stycznia), a także uczestniczyć w licytacjach charytatywnych, a dochód z aukcji również trafi na WOŚP.

Dodajmy, że na niedzielne popołudnie i wieczór w całej Polsce zaplanowano liczne atrakcje, w tym koncerty znanych artystów oraz oczywiście światełko do nieba, a także np. strefy tematyczne i inne wydarzenia towarzyszące. Atrakcje te przyciągają prawdziwe tłumy, a uczestnicy chętnie dorzucają się do wielkiej zbiórki fundacji Jerzego Owsiaka. W niektórych miastach wyznaczono tzw. miasteczka WOŚP.

Przypomnijmy, że Orkiestra gra nie tylko w Polsce, ale także za granicą, w tym w Japonii. W naTemat.pl opisywaliśmy, jak wygląda Finał WOŚP w Tokio.

Ile zebrano podczas WOŚP w 2025 roku?

W 2025 roku po tradycyjnym światełku do nieba o godz. 20:00 deklarowana kwota finału wynosiła 102 036 415 zł. Ostatecznie ogłoszono, że podczas 33. Finału WOŚP zebrano łącznie 289 068 047,77 zł. Motywem przewodnim ubiegłorocznego wydarzenia było bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

