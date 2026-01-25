Jerzy Owsiak zwrócił się do ludzi zgromach na błoniach PGE Narodowego Fot. TVN24

Z okazji 34. Finału WOŚP punktualnie o 20:00 na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się coroczny pirotechniczny pokaz, czyli tzw. Światełko do Nieba. Przy muzyce zespołu Nocny Kochanek bawiły się tysiące ludzi, do których na końcu zwrócił się Jerzy Owsiak.

– Dziękuję, że jesteście. To właśnie tworzy piękną Warszawę, to tworzy piękną Polskę. Jesteście, a my dla Was chcemy to robić, abyście potem wrócili do domu i opowiadali jak pięknie było w ten mroźny, pozornie, dzień. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki – mówił potem ze sceny Jerzy Owsiak.

– My także gramy jeszcze parę godzin, będziemy u nas w studiu, bądźcie razem z nami, Miasteczko jest czynne przez cały czas. Ubarwijcie, pokazujcie, że jesteśmy wytrzymali i że na te wszystkie dziwności świata potrafimy się świetnie bawić – dodał, po czym zapowiedział występ Myslovitz.

WOŚP zagrało po raz 34. Tym razem zbierało na leczenie chorób przewodu pokarmowego

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku Fundacja gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i zbiera środki na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

W ramach tegorocznej edycji Fundacja przygotowała ponad 40 milionów czerwonych serduszek – symbol WOŚP. W niedzielnej zbiórce bierze udział około 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w blisko 1,7 tysiąca sztabów, w tym niemal stu działających poza granicami Polski. Niektórzy nie spotkali się jednak z ciepłym przyjęciem.

Datki można wrzucać do puszek oraz wpłacać do e-skarbonek, akcji towarzyszą także liczne aukcje charytatywne. Po godzinie 20 deklarowana kwota zbiórki wynosiła 91 136 528 zł.