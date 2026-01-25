Jerzy Owsiak
Jerzy Owsiak zwrócił się do ludzi zgromach na błoniach PGE Narodowego Fot. TVN24

Z okazji 34. Finału WOŚP punktualnie o 20:00 na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się coroczny pirotechniczny pokaz, czyli tzw. Światełko do Nieba. Przy muzyce zespołu Nocny Kochanek bawiły się tysiące ludzi, do których na końcu zwrócił się Jerzy Owsiak.

Dziękuję, że jesteście. To właśnie tworzy piękną Warszawę, to tworzy piękną Polskę. Jesteście, a my dla Was chcemy to robić, abyście potem wrócili do domu i opowiadali jak pięknie było w ten mroźny, pozornie, dzień. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki – mówił potem ze sceny Jerzy Owsiak.

– My także gramy jeszcze parę godzin, będziemy u nas w studiu, bądźcie razem z nami, Miasteczko jest czynne przez cały czas. Ubarwijcie, pokazujcie, że jesteśmy wytrzymali i że na te wszystkie dziwności świata potrafimy się świetnie bawić – dodał, po czym zapowiedział występ Myslovitz.

WOŚP zagrało po raz 34. Tym razem zbierało na leczenie chorób przewodu pokarmowego

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku Fundacja gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i zbiera środki na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

W ramach tegorocznej edycji Fundacja przygotowała ponad 40 milionów czerwonych serduszek – symbol WOŚP. W niedzielnej zbiórce bierze udział około 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w blisko 1,7 tysiąca sztabów, w tym niemal stu działających poza granicami Polski. Niektórzy nie spotkali się jednak z ciepłym przyjęciem.

Datki można wrzucać do puszek oraz wpłacać do e-skarbonek, akcji towarzyszą także liczne aukcje charytatywne. Po godzinie 20 deklarowana kwota zbiórki wynosiła 91 136 528 zł.

Centralnym punktem finału ponownie jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, skąd całe wydarzenie koordynuje prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Na błoniach działa także miasteczko WOŚP, otwarte dla odwiedzających przez cały weekend.

