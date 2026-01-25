Krystyna Pawłowicz i WOŚP
Krystyna Pawłowicz wyprosiła wolontariuszy WOŚP z terenu kościoła Fot. screen z YouTube / wPolsce24 // Shutterstock / Patryk Kosmider

Krystyna Pawłowicz, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości oraz była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pochwaliła się w sieci, że w dniu 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy interweniowała wobec wolontariuszy kwestujących przy jej parafii. Jak napisała w mediach społecznościowych, "wyprosiła" kilka osób związanych z WOŚP z terenu kościoła, po czym zaczęła... własną zbiórkę.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Krystyna Pawłowicz zamieściła na portalu X wpis, w którym opisała sytuację po mszy świętej w jej parafii. Jak relacjonowała, na terenie kościoła pojawili się wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była posłanka PIS postanowiła ich... wygonić.

Krystyna Pawłowicz wyprosiła wolontariuszy WOŚP

"Dziś w mojej Parafii, po Mszy WYPROSIŁAM z terenu kościoła 4-5 osób od imprezy Owsiaka. Razem z 2 innymi osobami stanęłam z puszką by zebrać środki na pomoc rodzinom z Parafii, którym pożar w bloku całkowicie zniszczył mieszkania. CAŁA zebrana kwota idzie na pomoc" – napisała była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Z jej wpisu wynika, że po "wyproszeniu" wolontariuszy WOŚP zdecydowała się na własną zbiórkę pieniędzy. Jak podkreśliła, zebrane środki miały trafić do parafian, którzy stracili dach nad głową w wyniku pożaru.

W komentarzach Pawłowicz napisała nieco więcej i niestrudzenie odpisywała krytykującym jej zachowanie. Podkreśliła, że "zbierający pieniądze do kościoła na Mszę nie weszli", a wolontariusze byłi osobami "po ok. 20", które "nie wyglądały na zainteresowane liturgią". Dodała, że zostali wyproszeni "na prośbę Proboszcza, a "walczący z Kościołem nie są mile widziani przez wiernych na terenie ich Parafii".

Motyw rzekomej "walki z Kościołem" pojawił się w komentarzach byłej posłanki PiS wielokrotnie. "Ci od obrażającego Kościół Katolicki Owsiaka stali już poza terenem parafii i kto chciał mógł na ich 'walkę' zagłosować. Nikt ich nie zatrzymywał" – napisała Pawłowicz.

"Proszę wspierać kogo pan chce, dalej 'walczyć z sepsą', ale katolików, a nawet szerzej-Polaków, nie wolno obrażać" – odpisała z kolei internaucie, który zauważył, że "mój cel ważniejszy niż Twój". Na sugestię innej osoby, "A można było stanąć obok i zbierać. A nie pogonić", była sędzia TK odpowiedziała: "Teren kościoła katolickiego nie może służyć celom osób walczących z Kościołem. Niech założą własny 'kościół' i tam od siebie zbierają".

Prawica od lat atakuje WOŚP i Jerzego Owsiaka

Wypowiedź Krystyny Pawłowicz wpisuje się w trwający od lat atak części środowisk prawicowych na Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. WOŚP regularnie staje się celem krytyki ze strony polityków i komentatorów związanych z prawicą, którzy podważają działalność Fundacji, jej wiarygodność lub sam charakter finałów.

W czasie finałów Orkiestry skala tych ataków wyraźnie rośnie. Oprócz krytycznych komentarzy pojawiają się wtedy również fake newsy, sugestie o rzekomych nieprawidłowościach finansowych, agresywne wpisy wymierzone w organizatorów i wolontariuszy oraz hejt w internecie, co bywa przedmiotem reakcji samej fundacji oraz organizacji monitorujących mowę nienawiści.

"Najbardziej lubię patrzeć na zdjęcia przed i po. Na jednym małe, pomarszczone, walczące o życie ciałko w inkubatorze, na drugim – dziecko grające w piłkę, uśmiechnięte, spełniające marzenia. Wszystkie te fotografie łączy jedno – czerwone serduszko na sprzęcie, który uratował im życie. Jeśli ich widok nie zamyka krytykom WOŚP ust, to znaczy, że nie ma już o czym z nimi rozmawiać" – pisze Aleksandra Tchórzewska w felietonie "Nie wspieram WOŚP"? Obrzydza mnie wasza kampania przeciw Owsiakowi" w naTemat.

Mimo kontrowersji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozostaje największą, cykliczną inicjatywą charytatywną w Polsce. Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Tuż po godzinie 18 deklarowana kwota 34. finału wyniosła 70 562 981 zł.

Zobacz także

logo
Pierwszy finał WOŚP za prezydentury Nawrockiego. To święto go mierzi?
logo
Aukcja Macieja Musiała na WOŚP to hit. Aż chce się tańczyć poloneza
logo
"Nie wspieram WOŚP"? Obrzydza mnie wasza kampania przeciw Owsiakowi
logo
Japończycy zachwyceni finałem WOŚP. W Tokio zaśpiewali po polsku
logo
Ksiądz odmawia leczenia sprzętem WOŚP. Prawniczka mówi, co zrobią lekarze
logo
WOŚP sprowadziły do "potrzebnych informacji". Dyskonty robią Owsiakowi niedźwiedzią przysługę