TVN rozpoczęło 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z przutupem. Na antenie "Dzień Dobry TVN" szefowa stacji Katarzyna Kieli zaprezentowała symboliczny czek na milion złotych, który Grupa TVN Warner Bros. Discovery przekazała na rzecz WOŚP.
W niedzielny poranek widzowie "Dzień Dobry TVN" zobaczyli ogromny czek opiewający na milion złotych. Katarzyna Kieli, CEO TVN, ogłosiła wsparcie od stacji tuż przed rozpoczęciem 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
– Chcemy tak na sam początek, na dobre rozpoczęcie, dorzucić się do skarbonki Orkiestry z milionem złotych od TVN-u – powiedziała Kieli na antenie. – Mamy nadzieję, że to będzie dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych – dodała.
Milion złotych od TVN dla WOŚP
Szefowa TVN podkreślała, że gest stacji ma być impulsem do dalszego pomagania. – Chcemy się łączyć w dzieleniu się dobrem i w pomocy tym, którzy jej po prostu potrzebują – dodała.
Jak zaznaczyła, ideą wsparcia jest nie tylko konkretna kwota, ale też energia, która ma ponieść finał WOŚP przez cały dzień. – Zależy nam, żeby rozpalić Orkiestrę, żeby grać jak najgłośniej, żeby wybrzmiała wszędzie, aby dać jej jak największe szanse na zebranie jak największych pieniędzy – mówiła Kieli.
Grupa TVN Warner Bros. Discovery już po raz dziesiąty pełni rolę głównego partnera medialnego Finału WOŚP. Relacje na żywo z wydarzeń można oglądać na antenach TVN, TVN24 i TTV, a także w serwisie Player.pl oraz na portalu tvn24.pl. Transmisje prowadzą również TVP1 i TVP2 oraz YouTube.
WOŚP gra po raz 34. Tym razem zbiera na leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku Fundacja gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i zbiera środki na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Po godzinie 17 deklarowana kwota zbiórki wynosiła 65 369 841 zł.
W ramach tegorocznej edycji Fundacja przygotowała ponad 40 milionów czerwonych serduszek – symbol WOŚP. W niedzielnej zbiórce bierze udział około 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w blisko 1,7 tysiąca sztabów, w tym niemal stu działających poza granicami Polski. Datki można wrzucać do puszek oraz wpłacać do e-skarbonek, akcji towarzyszą także liczne aukcje charytatywne.
Centralnym punktem finału ponownie jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, skąd całe wydarzenie koordynuje prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Na błoniach działa także miasteczko WOŚP, otwarte dla odwiedzających od soboty. Na uczestników czekają m.in. diabelski młyn, karuzele dla dzieci, immersyjna przestrzeń edukacyjna, nauka pierwszej pomocy oraz strefa zdrowia. Tradycyjne "Światełko do Nieba" zaplanowano na godzinę 20.
