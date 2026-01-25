Szefowa TVN przekazała WOŚP ogromną kwotę od stacji. Fot. Instagram / Dzień dobry TVN

TVN rozpoczęło 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z przutupem. Na antenie "Dzień Dobry TVN" szefowa stacji Katarzyna Kieli zaprezentowała symboliczny czek na milion złotych, który Grupa TVN Warner Bros. Discovery przekazała na rzecz WOŚP.

W niedzielny poranek widzowie "Dzień Dobry TVN" zobaczyli ogromny czek opiewający na milion złotych. Katarzyna Kieli, CEO TVN, ogłosiła wsparcie od stacji tuż przed rozpoczęciem 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Chcemy tak na sam początek, na dobre rozpoczęcie, dorzucić się do skarbonki Orkiestry z milionem złotych od TVN-u – powiedziała Kieli na antenie. – Mamy nadzieję, że to będzie dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych – dodała.

Milion złotych od TVN dla WOŚP

Szefowa TVN podkreślała, że gest stacji ma być impulsem do dalszego pomagania. – Chcemy się łączyć w dzieleniu się dobrem i w pomocy tym, którzy jej po prostu potrzebują – dodała.

Jak zaznaczyła, ideą wsparcia jest nie tylko konkretna kwota, ale też energia, która ma ponieść finał WOŚP przez cały dzień. – Zależy nam, żeby rozpalić Orkiestrę, żeby grać jak najgłośniej, żeby wybrzmiała wszędzie, aby dać jej jak największe szanse na zebranie jak największych pieniędzy – mówiła Kieli.

Grupa TVN Warner Bros. Discovery już po raz dziesiąty pełni rolę głównego partnera medialnego Finału WOŚP. Relacje na żywo z wydarzeń można oglądać na antenach TVN, TVN24 i TTV, a także w serwisie Player.pl oraz na portalu tvn24.pl. Transmisje prowadzą również TVP1 i TVP2 oraz YouTube.

WOŚP gra po raz 34. Tym razem zbiera na leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę, 25 stycznia. W tym roku Fundacja gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i zbiera środki na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Po godzinie 17 deklarowana kwota zbiórki wynosiła 65 369 841 zł.

W ramach tegorocznej edycji Fundacja przygotowała ponad 40 milionów czerwonych serduszek – symbol WOŚP. W niedzielnej zbiórce bierze udział około 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w blisko 1,7 tysiąca sztabów, w tym niemal stu działających poza granicami Polski. Datki można wrzucać do puszek oraz wpłacać do e-skarbonek, akcji towarzyszą także liczne aukcje charytatywne.

