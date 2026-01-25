WOŚP zebrało gigantyczną kwotę Fot. Shutterstock / Longfin Media

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny pokazał, jaką siłę ma wspólne granie – mimo zimna, zmęczenia i długiego dnia kwestowania. Wiemy, ile udało się zebrać do godziny 21.

Ile zebrała WOŚP 2026?

Tegoroczny finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Fundacja zbiera środki na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów – od nowoczesnych badań, przez leczenie, po rehabilitację.

Deklarowana kwota zbiórki o godzinie 21 wyniosła aż 105 231 478 zł, a to nie koniec – WOŚP będzie grał jeszcze przez kilka godzin.

Jerzy Owsiak: Dziękuję, że jesteście

O 20 warszawskie niebo rozświetliło tradycyjne Światełko do Nieba. Ze sceny do uczestników wydarzenia zwrócił się Jerzy Owsiak, dziękując za obecność mimo niesprzyjającej pogody.

– Dziękuję, że jesteście. To właśnie tworzy piękną Warszawę, to tworzy piękną Polskę. Jesteście, a my dla Was chcemy to robić, abyście potem wrócili do domu i opowiadali jak pięknie było w ten mroźny, pozornie, dzień. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki – mówił. I zaapelował: "Ubarwijcie, pokazujcie, że jesteśmy wytrzymali i że na te wszystkie dziwności świata potrafimy się świetnie bawić".

W rozmowie na antenie TVN prezes WOŚP podkreślał, jak ważny jest tegoroczny cel zbiórki. – Gdy wymyślamy temat finału, są to konsultacje, rozmowy. Gastroenterologia była naszym tematem 10 lat temu, ale to jest dzisiaj temat bardzo gorący, ponieważ urządzenia po tych 10 latach potrafią o wiele więcej. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja to dzisiaj absolutny kosmos – mówił Owsiak.

W ramach 34. Finału Fundacja przygotowała ponad 40 milionów charakterystycznych czerwonych serduszek. W niedzielnej zbiórce bierze udział około 120 tysięcy wolontariuszy zrzeszonych w blisko 1,7 tysiąca sztabów – w tym niemal stu działających poza granicami Polski. Niestety niektórzy nie spotkali się jz ciepłym przyjęciem.

Datki można wrzucać do puszek, wpłacać do e-skarbonek, a także przekazywać poprzez liczne aukcje charytatywne, jak ta wiceszefa MON Cezarego Tomczyka. Centralnym punktem finału ponownie jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, skąd całe wydarzenie koordynuje Jerzy Owsiak. Przez cały weekend działa tam także miasteczko WOŚP, otwarte dla wszystkich odwiedzających.