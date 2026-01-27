Mazda sprzedała mniej aut, ale powód jest banalny. I nawet nie może dziwić Fot. Mazda

Mazda w ubiegłym roku zaliczyła wyraźny spadek sprzedaży aut. Teoretycznie to powinna być czerwona lampka, jednak takie statystyki są oczywiste z prostego powodu. Nowe dane wyraźnie pokazują przyzwyczajenia Polaków.

Mazda zakończyła 2025 rok ze sprzedażą w Polsce na poziomie 6572 egzemplarzy samochodów. I tu trzeba doprecyzować, bo wynik obejmuje 5877 sztuk widocznych w systemie CEPiK oraz 688 egzemplarzy poprzedniej generacji Mazdy CX-5 zarejestrowanych jeszcze w 2024 r. i odebranych przez klientów w 2025 r.

Mazda sprzedała mniej, bo Polacy... kochają CX-5

Właśnie wokół CX-5 trzeba szukać powodów słabszych wyników japońskiej marki. Sprzedaż była niższa niż w 2024 roku ze względu na przerwę w dostępności Mazdy CX-5, która do tej pory była bestsellerem marki. A nowa generacja tego modelu już stała się hitem.

Jej oficjalny debiut w salonach zaplanowano na marzec 2026 roku, ale przedsprzedaż ruszyła w sierpniu 2025 r. Do połowy stycznia zebrano 2235 zamówień. Polska stała się liderem w Europie, bo aż 33 proc. wszystkich europejskich zamówień na ten model pochodzi właśnie z naszego rynku. Za nami uplasowały się m.in. Niemcy i Hiszpania.

Mazda CX-30 liderem w Polsce

W 2025 roku liderem sprzedaży w Polsce została Mazda CX-30, która znalazła 2255 nabywców. Model ten, wraz z Mazdą 3 (1250 sztuk) już kolejny rok z rzędu jest ulubieńcem polskich klientów. W ofercie obu modeli dostępna była tylko jedna jednostka napędowa – silnik e-Skyactiv X 186 KM, który jest autorską konstrukcją Mazdy.

A jak wygląda sytuacja z Mazdą MX-5? Ten kultowy roadster zakończył poprzedni rok z wynikiem 136 sprzedanych sztuk.

Z kolei Mazda CX-60 sprzedała się w liczbie 1180 sztuk. Flagowa Mazda CX-80 znalazła 620 nabywców. Dla japońskiej marki w 2025 r. ważny był debiut w pełni elektrycznej Mazdy 6e, która została dostarczona do 138 klientów.

Zresztą Mazda 6e jest jednym z najładniejszych elektryków, jakim kiedykolwiek jeździliśmy w ramach testów. Rzuca się w oczy bardziej niż Tesla czy Volkswageny ładowane z kabla. Żeby nie było za pięknie, znaleźliśmy parę oczywistych problemów, które trochę ostudziły nasz zapał. Kłopotem wcale nie okazał się zasięg auta, o czym więcej przeczytacie w naTemat.

Mazda w 2026 roku pod znakiem nowej CX-6e

Mazda chce wejść mocniej w segment elektryków, a dowodem na to jest nowa CX-6e. Wiosną w salonach pojawi się Mazda CX-60 i CX-80 z roku modelowego 2026, z nową tapicerką Nappa w kolorze brązowym i akustycznymi szybami w przednich drzwiach.