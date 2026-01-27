"Pamiętniki wampirów" wróciły na platformę streamingową Netflix Fot. materiał prasowy

Kiedyś ten serial był tak popularny jak "Zmierzch". Na platformę streamingową Netflix powrócił głośny serialowy tasiemiec o wampirach, czarownicach, wilkołakach i duchach, który Polacy namiętnie oglądali. Jedną z głównych ról gra w nim amerykański aktor polskiego pochodzenia, Paul Wesley.

Netflix jest serwisem streamingowym, z którego Polacy korzystają najczęściej. Wielu widzów z kraju nad Wisłą z pewnością ucieszy powtórne pojawienie się w bibliotece giganta najpopularniejszego serialu o wampirach. Już kiedyś podbijał platformę. Dziś znów wskoczył do rankingu najchętniej oglądanych produkcji.

"Pamiętniki wampirów" wróciły na Netflixa

"Pamiętniki wampirów" (oryg. "Vampire Diaries") na podstawie serii książek autorstwa L.J. Smith były emitowane w telewizji od 2009 do 2017 roku i doczekały się łącznie 8 sezonów (aż 171 odcinków). Jego akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Mystic Falls w stanie Wirginia, które dawno, dawno temu stało się azylem dla nadprzyrodzonych istot, z czego większość mieszkańców okolicy nie zdaje sobie nawet sprawy.

Fabuła śledzi losy licealistki imieniem Elena Gilbert, która po stracie rodziców zostaje oddana razem z bratem pod opiekę młodej ciotki. Pewnego dnia 17-letnia dziewczyna poznaje tajemniczego Stefana Salvatore. Między nią a bladolicym chłopakiem ze szkoły rodzi się uczucie. Wtedy bohaterka odkrywa, że obiekt jej westchnień jest tak naprawdę wampirem. To oznacza kłopoty.

Nina Dobrev i Paul Wesley w serialu "Pamiętniki wampirów". Fot. materiał prasowy

W młodzieżowym serialu low fantasy, który można określić mianem wstydliwej przyjemności (tzw. guilty pleasure), widzimy, jak potwory z legend kroczą wśród nas. W "Pamiętnikach wampirów" obok krwiopijców występują wilkołaki, czarownice, ich hybrydy, duchy, doppelgängery oraz syreny.

"Pamiętniki wampirów" zostały przeniesione na mały ekran przez Kevina Williamsona, scenarzystę kultowego slashera pod tytułem "Krzyk", oraz Julie Plec, showrunnerkę "Byliśmy łgarzami" na podstawie prozy E. Lockhart.

W obsadzie amerykańskiego hitu znaleźli się m.in. Nina Dobrev ("Charlie"), Paul Wesley ("W głębinach"), Ian Somerhalder ("Zagubieni"), Candice King ("After 2"), Kat Graham ("Willa miłości"), Matthew David ("Legalna blondynka"), Joseph Morgan ("Titans"), a także Claire Holt ("H2O – wystarczy kropla").

"Nie ma co się oszukiwać, 'Pamiętniki wampirów' były nadprzyrodzoną operą mydlaną dla nastolatków, ze wszystkimi jej głupiutkimi elementami, począwszy od szkolnych bohaterów, którzy nigdy nie chodzili na zajęcia" – napisał na łamach czasopisma "The Hollywood Reporter" Daniel Fienberg.