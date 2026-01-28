Na Targówku zginęły dwie osoby Fot. Komenda Stołeczna Policja

W środę rano Warszawą wstrząsnęła informacja o zbrodni na Targówku. W jednym z domów jednorodzinnych na Zaciszu znaleziono ciała starszego małżeństwa – 80-letniego Tadeusza J. i 70-letniej Wiesławy J. O zabójstwo podejrzewany jest ich 49-letni syn. Sąsiedzi są w szoku i opowiadają o zmarłej parze, a policja opublikowała film z interwencji.

Jak pisaliśmy w naTemat, dramatyczne wydarzenia w Warszawie zaczęły się rano – jeden z sąsiadów zadzwonił na numer alarmowy i poinformował na miejscu, że w domu na Targówku w Warszawie znajdują się zwłoki. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze odkryli ciała starszego małżeństwa.

Podejrzany o zabójstwo syn Wiesławy J. i Tadeusza J. po ataku zabarykadował się w domu. "Pomimo podejmowanych przez negocjatorów prób namówienia mężczyzny do opuszczenia pomieszczenia, ten nie reagował na polecenia. Do akcji wkroczyli warszawscy kontrterroryści. Po dynamicznym wejściu do środka, obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Nikt nie odniósł obrażeń" – relacjonuje Komenda Stołeczna Policja.

Jak pisze "Fakt", para została zamordowana ostrym narzędziem. Na miejscu zginęły również dwa psy.

Zabójstwo na Targówku. Sąsiedzi pary opowiadają o rodzinie J.

Zacisze, spokojna okolica na warszawskim Targówku, nie może otrząsnąć się z szoku. Sąsiedzi w rozmowie z tabloidem mówią o niedowierzaniu, strachu i poczuciu, że wydarzyło się coś, co nie miało prawa zdarzyć się właśnie tutaj.

– To byli bardzo mili, sympatyczni ludzie. Złego słowa nie dałabym na nich powiedzieć – mówi w rozmowie z "Faktem" Anna Wójcik, która znała małżeństwo od dzieciństwa. Jak przyznaje, Tadeusz i Wiesława byli obecni w jej życiu "od zawsze".

– Pan Tadek zawsze chodził na spacery z psami w ciemnych okularach. Kiedy się spotykaliśmy, wymienialiśmy uprzejmości. Pamiętam jak lata temu chodziłam do jego sklepu na zakupy. Znałam ich praktycznie od zawsze, od małego dzieciaka – opowiada.

Podobne wspomnienia ma inny mieszkaniec Zacisza, który od ponad 40 lat mieszka w tej samej okolicy. Jak podkreśla w rozmowie z "Faktem", z rodziną nigdy nie było żadnych problemów, a policyjne interwencje nigdy sie tam nie zdarzały.

– Mieszkam tutaj od urodzenia, przeszło 40 lat, i z tą rodziną nigdy nie było żadnych problemów. Ci państwo, Tadeusz i Wiesława, mieszkali w domu rodzinnym odkąd pamiętam. Oni lata temu, będzie z ponad 20, prowadzili w okolicy sklep. Później się przebranżowili na taxi. Policji u nich nigdy nie widziałem – mówi.

"Krwi nie było za dużo"

Niektórzy sąsiedzi przyznają, że seniorów widywali rzadko. Częściej w oczy rzucał się ich syn. – Czasami wpadał nam w oko ich syn, wysoki, barczysty, łysy mężczyzna, który wyprowadzał na spacer psa, z rasy tych niebezpiecznych, pitbull lub amstaff? – opowiadają "Faktowi" Anna i Paweł.