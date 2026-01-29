Prokuratura ściga byłego polskiego żołnierza. List gończy i poważne zarzuty
Prokuratura ściga byłego polskiego żołnierza. List gończy i poważne zarzuty Fot. Mircea Moira / shutterstock

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przedstawiła byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzuty, które dotyczą m.in. działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Za podejrzanym wystawiono list gończy.

Prokuratura nadzoruje śledztwo powierzone Delegaturze ABW w Krakowie, przeciwko byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, aktualnie prawdopodobnie przebywającemu na terytorium Rosji.

Zarzuty dla byłego żołnierza i list gończy

Jak poinformowała Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie, śledczy postawili mężczyźnie zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy udziału w działalności obcego wywiadu – Federacji Rosyjskiej. Chodzi o aktywność na rzecz Rosji, która polegała na prowadzeniu dezinformacji m.in za pomocą TikToka. Mężczyzna miał używać do tego profilu "PolaknaDonbasie".

Chodzi o rozpowszechnianie "nieprawdziwych informacji oraz wprowadzających w błąd informacji mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej". Drugi zarzut ma związek z podjęciem służby w obcym wojsku.

– Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego wydany został list gończy – potwierdziła Bożek-Michalec.

